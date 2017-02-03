SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Java Runtime Environment

В данном списке представлены программы для замены Java Runtime Environment. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Java Runtime Environment, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Microsoft .NET Framework
Microsoft .NET Framework

Версия 4.8.1

Библиотеки и системные компоненты

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Adobe Air
Adobe Air

Версия 17.0.0.172

Необходимый компонент для Flash и Flex

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)