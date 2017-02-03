Java Runtime Environment (JRE) — программное обеспечение для запуска на компьютерах под управлением Windows программ, написанных на языке Java. Для некоммерческого использования JRE распространяется бесплатно. Для 32-х и 64-битных ОС Windows существуют отдельные версии Java Runtime Environment .

Зачем нужен Java Runtime Environment?

Java Runtime Environment представляет собой среду выполнения Java-приложений, включающую в себя виртуальную машину Java Virtual Machine (JVM). Предназначение JVM — обеспечение запускаемых на компьютере Java-приложений программными (API, библиотеки и т.п.) и аппаратными (память, дисковое пространство, мощности процессора и т.д.) ресурсами. Java-программы, в свою очередь, могут являться самостоятельными приложениями (запускающимися, как и любые другие Windows-программы, в отдельном окне), так и плагинами для браузеров (т.н. Java-апплеты).

Многие современные Java-программа распространяются вместе со средой Java Runtime Environment, автоматически устанавливающейся на ПК. Но ряд таких приложений не имеют в своем составе JRE, и при попытке их запуска на экране отображается соответствующая ошибка. Для устранения этой ошибки достаточно установить пакет Java Runtime Environment, который можно скачать с этой страницы или с официального сайта.

Кроме того, среда выполнения Java Runtime Environment и входящая в ее состав виртуальная машина Java Virtual Machine необходима для разработки и отладки Java-программ. Однако в самой среде JRE инструменты разработчика (Java Development Kit), как и компилятор Java-кода, отсутствуют — они устанавливаются отдельно.

Основное преимущество любых Java-приложений и Java-апплетов — отсутствие привязки к операционной системе. Они будут работать на любом компьютере под управлением любой поддерживаемой ОС, в которой присутствует программное обеспечение Java Runtime Environment — Linux, macOS, FreeBSD и т.д. Существуют также особые разновидности виртуальных машин Java, использующиеся в качестве прошивки широкого спектра компьютеризированных устройств.