iWork – полноценная программа для создания текстовых документов и работы с таблицами, презентациями и диаграммами для компьютеров, работающих на Mac OS. Она отлично подойдет как опытным пользователям, так и новичкам.
iWork – прекрасный заменитель обычного Microsoft Office, представленный в более ярком и динамичном дизайне.
- Специальное дополнение Pages позволяет работать с текстовыми документами, редактируя или удаляя ненужную информацию;
- Numbers – аналог Excel для построения графиков и решения самых сложных формул.
- Если необходимо создать красочную презентацию, можно воспользоваться Keynote, оборудованной интересными графическими спецэффектами.