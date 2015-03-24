iWork – полноценная программа для создания текстовых документов и работы с таблицами, презентациями и диаграммами для компьютеров, работающих на Mac OS. Она отлично подойдет как опытным пользователям, так и новичкам.

iWork – прекрасный заменитель обычного Microsoft Office, представленный в более ярком и динамичном дизайне.