iVentoy - это усовершенствованная версия сервера PXE. Позволяет одновременно загружать и устанавливать операционную систему на несколько машин через сеть. Процесс работы с iVentoy чрезвычайно прост. Для его использования нет необходимости в сложной настройке: достаточно поместить ISO-файл в указанное место и выбрать загрузку PXE на клиентской машине.

Программа поддерживает x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI и ARM64 UEFI режимы одновременно. Кроме того, iVentoy совместим с более чем 110 общепринятыми типами операционных систем, включая Windows, WinPE, Linux и VMware.

Основные возможности iVentoy

Простота использования: iVentoy легко настраивается и не требует специальных знаний для работы.

Кроссплатформенность: Программа может работать как в Windows, так и в Linux.

Оптимизация для PXE: iVentoy был специально оптимизирован для сценариев PXE, что делает его гибким инструментом для различных задач.

Прямая загрузка ISO-файлов: Нет необходимости извлекать файлы из ISO, программа делает это автоматически.

Встроенное меню загрузки: Нативное меню загрузки для Legacy и UEFI.

Множественные устройства: Возможность одновременно устанавливать разные операционные системы на разные устройства.

Совместимость с DHCP серверами: iVentoy может работать совместно с DHCP-серверами сторонних разработчиков.

Фильтрация устройств: Функция фильтрации устройств по MAC-адресу, запросы статуса фильтрации и атрибуции MAC-адреса.

Информация о клиентском устройстве: Включая производителя, название продукта и т.д.

Прямой доступ к файлам ISO: Возможность напрямую получать файлы из ISO через HTTP.

Внедрение файлов и скриптов: Функции для внедрения файлов, автозапуска скриптов, автоматической установки Windows и Linux.

Поддержка переменных в установочных скриптах: Для большей гибкости при настройке процессов установки.

Автоматическое решение проблем с драйверами: Особенно полезно при установке Linux, когда могут возникнуть проблемы с отсутствующими драйверами.

iVentoy - инструмент для всех, кто работает с развертыванием операционных систем через сеть. Его простота использования и множество функций делают его незаменимым помощником для IT-специалистов.