iFunBox — бесплатная программа для управления файлами, хранящимися на Apple-гаджетах iPhone, iPad и iPod Touch. Технически, iFunBox представляет собой файловый менеджер для просмотра и управления файлами в мобильных операционных системах iOS из среды ОС Windows. Программа совместима с Windows XP/7/8/8.1/10 (32-бит и 64-бит), интерфейс имеет перевод на русский и множество других языков.

Функции программы iFunBox

Сразу отметим, что по части управления данными iFunBox имеет такой же функционал, как и входящий в состав iTunes штатный файловый менеджер. Однако iFunBox потребляет гораздо меньший объем компьютерных ресурсов, нежели iTunes, что делает его использование предпочтительней для владельцев относительно слабых ПК. Если же iFunBox применяется для работы с Apple-гаджетами, которые были "взломаны" (т.е. устройство прошло через операцию «Jailbreak»), тогда пользователю становятся доступными более широкие возможности по управлению данными смартфона/планшета/плеера.

Среди основных функциональных возможностей iFunBox (применительно к аппаратам без Джейлбрейка) отметим:

Обеспечение простого доступа к файловой системе устройства. Пользователи смогут работать с файлами и папками точно так же, как они делают это в «Проводнике» Windows. При помощи iFunBox можно не только перемещаться по папкам, но и выполнять все стандартные процедуры над файлами — копирование, перемещение, удаление, переименование и т.д. Отдельно отметим, что iFunBox предоставляет возможность использования технологии «Drag & Drop» (перетащи и брось) над хранимыми в гаджете файлами.

Возможность копирования на устройства музыки и видео в обход iTunes, для чего их нужно размещать во внутренних папках установленных аудио-/видеопроигрывателей (подходят только сторонние плееры, как, например, «OPlayer HD»). Кроме того, пользователи могут копировать музыку и видео, купленную в iTunes на компьютер.

Обеспечение простого и удобного доступа к фотографиям и обоям, хранящимся в памяти девайса. Пользователи могут копировать фото/изображения, как с компьютера на Apple-гаджер, так и в обратном направлении.

Возможность установки приложений из .IPA-файлов и удаления уже установленных программ в один клик. Купленные официально мобильные программы можно устанавливать без Джейлбрейка. Если же аппарат проходил данную процедуру, пользователи могут устанавливать приложения, скачанные со сторонних ресурсов.

Возможность "превращения" Apple-гаджета в съемный накопитель информации — обычную USB-флешку. Если требуется скопировать файлы с одного компьютера на другой, используя для их переноса смартфон/планшет/плеер, iFunBox поможет реализовать данную операцию (файловый менеджер должен быть установлен на обоих компьютерах).

Это не полный перечень возможностей iFunBox. Работа тех или иных функций зависит от версии установленной iOS, а также от наличия/отсутствия Jailbreak. Для работы программы на компьютере также должен быть установлен iTunes.

Если iFunBox не запускается в Windows x64 с ярлыка на рабочем столе, следует перейти в папку установки программы и запустить ее 64-битную версию.