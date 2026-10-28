HP Smart — официальное приложение HP для настройки принтеров и управления ими.

Программа распространяется бесплатно, работает на Windows 10 и 11 (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции программы HP Smart

Ниже перечислены основные функции и возможности программы HP Smart.

Первичная настройка принтера и подключение к сети

Приложение помогает добавить новое устройство HP, подключить его по USB или через беспроводную сеть, проверить доступность и завершить установку драйверов. Для сетевых моделей доступна настройка Wi-Fi и проверка качества соединения. Если принтер уже используется, HP Smart найдет его в сети.

Печать документов и фотографий

Через HP Smart можно отправлять на печать документы и изображения, выбирать количество копий, диапазон страниц, размер бумаги, ориентацию и качество печати. Для фотографий доступны параметры размера и типа бумаги. Приложение показывает предварительный просмотр и позволяет быстро изменить базовые настройки перед отправкой задания.

Сканирование и сохранение в удобном формате

Сканер документов используется через HP Smart для получения PDF, изображений или текста. Можно выбрать источник — планшет или автоподатчик, задать разрешение, цветной или черно-белый режим, область сканирования и формат файла. Результат сохраняется на компьютере, отправляется по электронной почте или в облачное хранилище.

Копирование и работа с многофункциональными устройствами

На моделях с поддержкой копирования HP Smart позволяет запускать копирование, выбирать количество копий, цветность, размер бумаги и качество. Это удобно, когда нужно быстро получить бумажную копию документа без использования кнопок на панели устройства.

Контроль расходных материалов и состояния устройства

Приложение показывает уровень чернил или тонера, тип и состояние картриджей, параметры бумаги и предупреждения, связанные с обслуживанием. При необходимости можно перейти к заказу расходных материалов. Информация о состоянии устройства обновляется при подключении, а часть моделей передает данные о расходниках автоматически.

Диагностика, обслуживание и обновление прошивки

HP Smart обладает инструментами для проверки качества печати, очистки печатающей головки, выравнивания картриджей и устранения типовых неисправностей. Приложение может сообщить о замятии бумаги, проблемах с подключением или других ошибках, а также предложить пошаговые действия. Для сетевых моделей доступна проверка соединения и параметров безопасности. Обновление прошивки выполняется через приложение, что помогает получать исправления ошибок и новые функции без ручного поиска файлов на сайте HP.

Как пользоваться программой HP Smart

После загрузки и запуска приложение предлагает добавить принтер. Если устройство уже подключено к компьютеру по USB или находится в той же сети, HP Smart находит его автоматически. Для нового принтера нужно следовать подсказкам на экране: выбрать модель, подключить устройство к сети, дождаться установки драйверов и проверки готовности. Если принтер не найден, стоит проверить, включен ли он, подключен ли к той же сети и не блокирует ли брандмауэр обнаружение.

После добавления принтера открывается главный экран с плитками действий. Через него выполняются печать, сканирование, копирование и проверка состояния:

Для печати нужно выбрать файл, задать параметры и отправить задание.

Для сканирования — выбрать источник, формат и место сохранения.

Для копирования — указать количество копий и параметры бумаги.

Для диагностики — открыть раздел обслуживания и выбрать нужное действие.

Ярлыки сканирования настраиваются в соответствующем разделе. Нужно создать новый ярлык, задать имя, выбрать формат файла, разрешение, папку или адрес отправки, а затем сохранить. В дальнейшем достаточно выбрать ярлык и нажать кнопку сканирования. Если параметры изменились, ярлык можно отредактировать или удалить.

Для проверки расходных материалов и состояния устройства используется раздел сведений о принтере. Там отображаются уровни чернил или тонера, предупреждения и доступные действия по обслуживанию. Если приложение предлагает обновить прошивку, стоит выполнить обновление при подключенном питании и стабильном соединении.