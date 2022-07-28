Hiren’s BootCD — ISO-образ диска с загрузочной версией (LiveDVD/LiveUSB) операционной системы Windows 10 x64. Образ предназначен для записи на любой носитель (USB-устройство или диск) для последующего запуска с него ОС без необходимости установки.

Как записать Hiren’s BootCD на флешку/диск?

Для создания загрузочного устройства/диска со сборкой Hiren’s BootCD на борту потребуется носитель информации с объемом свободного пространства от 2 гигабайт, т.е. подойдет любая современная флешка или DVD-диск. Запись на флешку можно выполнить при помощи любой утилиты, предназначенной для создания загрузочных USB-устройств (можно скачать на нашем сайте):

Для создания загрузочного DVD-диска можно воспользоваться встроенным в Windows средством записи образов на диск либо одной из следующих программ (также доступны на нашем сайте):

Сразу после записи ISO-образа остается подключить созданный загрузочный носитель к любому компьютеру и загрузиться с него (соответствующую функцию следует включить в BIOS либо выбрать носитель на первоначальном экране загрузки ПК).

Состав Hiren’s BootCD

Сборка WinPE Hiren’s BootCD предназначена, в первую очередь, для устранения всевозможных проблем на том компьютере, на котором запускается данный образ. Потому в его состав был включен ряд полезных утилит — ими можно пользоваться сразу после загрузки с флешки или диска.

В последней версии Hiren’s BootCD предусмотрены следующие категории программ:

Утилиты по работе с жестким диском и прочими носителями: восстановление информации, форматирование, управление разделами, шифрование, диагностика и оценка технического состояния, создание образов и резервных копий разделов, дефрагментация и другие (всего порядка 20 утилит).

Приложения для восстановления целостности, снятия паролей учетных записей, работы с реестром установленной на жестком диске ОС Windows.

Средства создания загрузочных носителей (по типу тех, что перечислены выше).

Антивирусы и специализированные средства обнаружения и удаления вредоносных программ.

Утилиты для мониторинга и просмотра технического состояния различных аппаратной составляющей компьютера — процессор, память, жесткие диски, чипсеты, видеокарта и т.д.

Браузеры и сетевые утилиты (удаленный доступ, мониторинг сетевой активности и другие).

А также различные вспомогательные программы "первой необходимости" — читалки электронных документов, текстовые редакторы, архиваторы и другие.

Таким образом, Hiren’s BootCD — очень полезная сборка Windows, которая должна быть в арсенале любого пользователя ПК для возможности работы с компьютером при выходе из строя основной операционной системы.