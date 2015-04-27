SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Hetman Photo Recovery

В данном списке представлены программы для замены Hetman Photo Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hetman Photo Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Recovery

Версия 12.9

Программа для восстановления данных с различных носителей информации

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Flash Drive Recovery
Flash Drive Recovery

Версия 3.5

Восстановление данных с флешек и карт памяти

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Hetman FAT Recovery
Hetman FAT Recovery

Версия 4.5

Программа для восстановления данных с жесткого диска и других носителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Ontrack EasyRecovery
Ontrack EasyRecovery

Версия 12.0.0.2

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Puran File Recovery
Puran File Recovery

Версия 1.2.1

Программа для восстановления удаленных файлов

Оценок пока нет
Smart Data Recovery
Smart Data Recovery

Версия 4.9

программа для восстановления удаленных данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CardRecovery
CardRecovery

Версия 6.10.1210

Восстановление данных с карт памяти

Оценок пока нет