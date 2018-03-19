Hetman Photo Recovery — программа для восстановления удаленных фотографий с жесткого диска, USB-флешек и любых типов карт памяти мобильных устройств (фотоаппараты, телефоны и т.д.).

Программу можно опробовать в триальной версии или приобрести один из трех вариантов ключа: домашний пакет стоит 999 рублей, офисный и коммерческий варианты соответственно 3499 и 5999 рублей. Приложение работает в ОС Windows обеих разрядностей, начиная с XP. Интерфейс доступен на русском и нескольких других языках.

Как пользоваться Hetman Photo Recovery?

Главная задача, которую решает Hetman Photo Recovery, — восстановление разнообразных снимков после стирания, а также после сбоев и потери данных. При этом поддерживается работа с файловыми системами NTFS и FAT. В отношении устройств софт нетребователен: можно восстановить фото с жесткого диска (как скоростного SSD, так и традиционного HDD), USB-накопителя или карточки памяти.

Программа умеет восстанавливать удаленные случайным или преднамеренным образом файлы:

Затертые при форматировании SD-карты;

Удаленные через интерфейс камеры;

Удаленные на смартфоне альбомы, независимо от их структуры;

Пропавшие при очистке корзины или прямом удалении снимки, если данные еще не были перезаписаны.

В некоторых случаях данные можно получить даже с тех носителей, которые стандартным образом открыть и прочитать не получается. В частности, Hetman Photo Recovery справляется с блокировкой, которую накладывают на мультимедийные файлы некоторые вирусы, или со сбоями, вызванными некорректной работой файловой системы. В случае физических сложностей с чтением возможно использование «виртуального дубликата» носителя для минимизации обращений к физическому оригиналу.

Допускается как прямая работа с накопителем, так и подключение соответствующего устройства при помощи USB-шнура. Софт корректно распознает данные в векторном и растровом виде, обрабатывая различные популярные форматы: PSD, PNG, JPG, TIFF и другие.

Также распознаются «сырые» RAW данные, записываемые различными фотоаппаратами. Показ превью ускоряет поиск нужных фотоснимков и упрощает процесс восстановления.