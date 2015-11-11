Hetman File Repair – программа для исправления поврежденных файлов, а также восстановления удаленной/утраченной информации с жестких дисков ПК или Flash-носителей. Она позволяет вернуть данные после сбоев электропитания, критических ошибок Windows, злоумышленного удаления/форматирования разделов, пользовательского удаления программ и файлов.

В программе доступен предпросмотр найденных файлов, а также настройка параметров сохранения на жесткий диск или USB-накопитель. Реализована поддержка всех типов файловой системы и совместимость с ОС Windows всех версий.