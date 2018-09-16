SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HDDlife

В данном списке представлены программы для замены HDDlife. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDDlife, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Smartmontools
Smartmontools

Версия 7.5

Программа для отслеживания состояния накопителей.

Оценок пока нет
Hard Disk Sentinel
Hard Disk Sentinel

Версия 6.30.1

Программа для мониторинга состояния накопителей.

Оценок пока нет
SSD Life
SSD Life

Версия 2.5.82

Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Victoria HDD
Victoria HDD

Версия 5.37

Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
HDD Regenerator
HDD Regenerator

Версия 2011

Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (196)
MHDD
MHDD

Версия 4.6

Программа для диагностики и восстановления жестких дисков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (11)
CheckDisk
CheckDisk

Версия 1.2

Программа для проверки жестких дисков на ошибки

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (9)