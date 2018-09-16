В данном списке представлены программы для замены HDDlife. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDDlife, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HDDlife.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDDlife, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HDDlife. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HDDlife, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 11 программ
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 6.2.0.1829
Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков
Версия 9.0.3
Программа для измерения скорости жестких дисков
Версия 7.5
Программа для отслеживания состояния накопителей.
Версия 6.30.1
Программа для мониторинга состояния накопителей.
Версия 2.5.82
Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей
Версия 5.37
Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 2011
Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска
Версия 4.6
Программа для диагностики и восстановления жестких дисков
Версия 1.2
Программа для проверки жестких дисков на ошибки