Grub2Win — альтернативный менеджер загрузки Windows, предоставляющий пользователю возможность формирования списка и выбора операционной системы для последующего ее запуска на компьютерах, на которых установлено несколько ОС (причем любых), а также загрузочных программ.

Утилита распространяется бесплатно. Поддерживаются операционные системы Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет частичный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Grub2Win?

При установке нескольких операционных систем (особенно, разных) на один компьютер может возникнуть ситуация, когда не получается запустить нужную ОС без предварительного редактирования загрузочной записи или не удается сделать так, чтобы нужная ОС запускалась по умолчанию без необходимости ее выбора при включении ПК. Да, это можно сделать из-под запущенной в данный момент системы или путем использования специализированных загрузочных программ. Однако для перехода к предыдущей конфигурации пользователю потребуется проделывать те же самые действия повторно.

Программа Grub2Win избавляет от этой необходимости. При помощи этой утилиты пользователь сможет легко переключаться между операционными системами, особенно если они несовместимы друг с другом (например, между Windows и Ubuntu). Причем переключение осуществляется не из-под запущенной ОС, а непосредственно перед ее загрузкой, т.е. сразу после включения компьютера.

Еще один важный момент — утилита Grub2Win позволяет сформировать список загрузочных EFI-программ и/или файлов (в т.ч. драйверов), которые впоследствии можно будет запускать наравне с операционными системами. И для этого не потребуется использование загрузочных флешек.

Также утилита Grub2Win предоставляет возможность задать операционную систему, которая будет загружаться автоматически при включении ПК (по истечению заданного времени или без этого). Кроме того, пользователь может оформить графическую составляющую загрузочного меню, в котором осуществляется выбор ОС.

Функции программы Grub2Win

Отметим следующие моменты:

Поддерживает как 64-х, так и 32-битные интерфейсы EFI, а также интерфейс BIOS.

Поддерживаются операционные системы на любом языке.

Простой графический интерфейс обеспечивает легкую настройку Grub2Win за считанные секунды.

Возможность формирования произвольного порядка загрузки встроенного ПО EFI из Windows.

Предварительный просмотр и настройка 9 графических тем для загрузочного меню. Пользователь также может создавать и настраивать собственные фоновые темы.

Утилита работает со всеми файловыми системами, включая Mac hfs и Btrfs.

Возможность искать и загружать раздел по его идентификатору UUID или метке. Имеется поддержка расширенных сценариев.

Поддержка дисков, как с таблицей разделов GPT, так и с основной загрузочной записью MBR.

Поддержка накопителей и разделов объемом 40 и более ТБ.

Автоматическое создание файлов конфигурации для Windows, PhoenixOS, Android, Ubuntu, Debian, Suse, Fedora, Manjaro, Mint, Clover и других операционных систем.

Возможность импорта файлов конфигурации для большинства существующих дистрибутивов Linux.

Настройка Grub выполняется из Windows — настройка в Linux не требуется.