gputaskman — программа для мониторинга видеопамяти и активности графического процессора через терминал. Она может следить за тем, какие именно процессы занимают видеопамять и на что она расходуется.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на Windows 10 и 11 и не имеет графического интерфейса, только консольная версия с управлением на английском языке.

Зачем нужна программа gputaskman?

Диспетчер задач Windows показывает общий объем занятой видеопамяти, но не отвечает на вопрос, чем именно она занята. Непонятно, что занимает гигабайты: вес языковой модели, ее кэш, браузер, игра или другой процесс. Программа gputaskman создана, чтобы разобраться в этом. Она собирает данные о памяти и активности графического процессора по каждому процессу и пытается связать их с загруженными средами выполнения, файлами моделей и буферами больших языковых моделей.

Утилита будет полезна тем, кто запускает локальные нейросети, занимается обучением или тонкой настройкой моделей, работает с графикой и видео. Для домашнего пользователя она помогает понять, почему после запуска модели на дискретном GPU заканчивается память. Для разработчика — увидеть, какие процессы на самом деле используют видеокарту, а какие только числятся в системе.

Важно учитывать, что gputaskman — ранняя экспериментальная программа. Счетчики памяти и активности по процессам являются измерениями, а классификация моделей и разбивка на вес и кэш — оценками. Программа не читает произвольную видеопамять и не показывает текстуры игр. Также она работает с локальными задачами на GPU, а не с облачными сервисами.

Просмотр видеопамяти по процессам

Программа показывает, сколько видеопамяти занимает каждый процесс. В отличие от диспетчера задач, который ограничивается общей цифрой, здесь видно, какой именно процесс вносит вклад в потребление. Для тех, кто запускает несколько задач одновременно, это помогает найти причину нехватки памяти.

Активность движков GPU

gputaskman отображает загрузку различных движков графического процессора: 3D, вычисления, копирование, кодирование и декодирование видео. Это полезно, когда нужно понять, что нагружает видеокарту в данный момент. Например, можно увидеть, что процесс не просто занимает память, а активно использует вычислительные блоки.

Определение среды выполнения

Программа распознает загруженные библиотеки и определяет, какая среда выполнения используется: CUDA, HIP, Vulkan, Direct3D, ggml, ONNX Runtime и другие. Сама по себе загруженная библиотека не доказывает, что модель выполняется на GPU, но в сочетании с другими данными это помогает составить общую картину. Для разработчика такая информация может быть полезна при отладке.

Инспектор моделей

Для больших языковых моделей программа пытается определить, какая модель загружена, сколько памяти занимают веса, сколько отведено под кэш ключей и значений, а также другие буферы. Если доступны совместимые журналы загрузки, размеры буферов сопоставляются с оценками. Для тех, кто подбирает размер контекста или экспериментирует с квантованием, такие данные помогают понять, куда уходит память и как ее оптимизировать.

Снимки состояния и сравнение

Программа может сохранить состояние в текстовом или JSON-формате, а затем сравнить два снимка. Это удобно, если нужно увидеть, что изменилось после загрузки модели или смены параметров. Сравнение показывает, какие процессы выросли в памяти, а какие появились или исчезли.

Запись сессии и воспроизведение

Можно записать изменения в течение длительного времени и затем воспроизвести запись или получить сводку. Это полезно для анализа длительных задач, например, обучения или работы сервера в течение ночи. Сводка покажет средние и пиковые значения памяти, загрузки и температуры, а также процессы, которые занимали больше всего видеопамяти.

Мониторинг системной памяти и процессора

Помимо GPU, программа показывает потребление оперативной памяти и загрузку процессора. Это помогает оценить общую нагрузку на систему и понять, не является ли узким местом не видеокарта, а центральный процессор или память. Показатели берутся из операционной системы и не смешиваются с данными GPU.

Как пользоваться программой gputaskman

После запуска открывается текстовый интерфейс, который обновляется в реальном времени. В верхней части отображается общая информация о видеокарте и графики истории. В таблице процессов видно, сколько памяти занимает каждый процесс, какова его активность и какая среда выполнения используется. Для навигации используются клавиши со стрелками, для сортировки — клавиша s, для переключения между полным и упрощенным режимом — m. Клавиша ? вызывает справку с объяснением счетчиков и их ограничений. С помощью кнопки p можно вызвать контекстное меню с дополнительными командами.