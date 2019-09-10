В данном списке представлены программы для замены GhostMouse. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GhostMouse, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GhostMouse.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GhostMouse, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GhostMouse. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GhostMouse, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 1.0.0
Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры
Версия 1.3.9
Программа для создания и запуска макросов в Windows
Версия 1.3.9
Программа-автокликер для создания макросов клавиатуры и мыши
Версия 4.1
Программа для имитации кликов мышью и нажатий клавиш
Версия 2.4.0.2
Программа для имитации кликов мышью
Версия V2025.0106
Программа для создания макросов для клавиатур Bloody/A4Tech
Версия 2.2.3.8
Настройка непрерывного удержания клавиш на клавиатуре
Версия 1.9
Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре
Версия 1.0.6.0
Программа для выполнения автоматических клиов мышью
Версия 4.13.014
Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши