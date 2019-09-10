SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GhostMouse

В данном списке представлены программы для замены GhostMouse. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GhostMouse, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Speed Auto Clicker
Speed Auto Clicker

Версия 1.0.0

Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (157)
Keyran
Keyran

Версия 1.3.9

Программа для создания и запуска макросов в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (15)
BotMeK
BotMeK

Версия 1.3.9

Программа-автокликер для создания макросов клавиатуры и мыши

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (100)
OP Auto Clicker
OP Auto Clicker

Версия 4.1

Программа для имитации кликов мышью и нажатий клавиш

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (12)
Mouse Clicker
Mouse Clicker

Версия 2.4.0.2

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
KeyDominator 3
KeyDominator 3

Версия V2025.0106

Программа для создания макросов для клавиатур Bloody/A4Tech

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Key Presser
Key Presser

Версия 2.2.3.8

Настройка непрерывного удержания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (10)
Auto Keyboard Presser
Auto Keyboard Presser

Версия 1.9

Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
Free Mouse Clicker
Free Mouse Clicker

Версия 1.0.6.0

Программа для выполнения автоматических клиов мышью

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (9)
Clickermann
Clickermann

Версия 4.13.014

Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (128)