SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GameGain

В данном списке представлены программы для замены GameGain. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GameGain, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Game Fire
Game Fire

Версия 8.0.5002

Программа для увеличения производительности компьютерных игр

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (14)
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
Optimize Game Booster
Optimize Game Booster

Версия 1.0.6.0

Программа для оптимизации Windows под игры

Оценок пока нет
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Razer Cortex
Razer Cortex

Версия 10.7.9.0

Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
GameBoost
GameBoost

Версия 3.10.21.2019

Программа для ускорения игр

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Razer Game Booster
Razer Game Booster

Версия 8.7.16.626

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (39)