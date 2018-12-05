GameGain — программа для увеличения производительности компьютерных игр в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 бит и 64 бит). Это платный программный продукт, который может использоваться бесплатно в течение 30 дней с момента инсталляции.

Зачем нужна Программа GameGain?

В основную задачу данной утилиты входит перенастройка параметров ОС, завершение работы некоторых пользовательских и системных фоновых задач, оптимизация работы оперативной памяти и выполнение прочих процедур, напрямую или косвенно влияющих на производительность центрального процессора, видеокарты и вспомогательных устройств. Речь, в частности, идет о следующих моментах:

Оптимизация системного реестра. Программа GameGain сканирует реестр, исправляя ошибочные и удаляя более не использующиеся системой записи. Это призвано уменьшить время доступа к реестру со стороны операционной системы, что в целом увеличивает ее производительность.

Оптимизация системных параметров. В Windows существует множество настроек, влияющих на производительность ПК. Яркий пример — оформление и анимация окон «Проводника Windows». При отключении красочной анимации и установке простой темы оформления можно освободить десятки мегабайт ОЗУ и снизить загруженность центрального и графического процессора.

Отключение системных и пользовательских служб и приложений, никак не связанных с обработкой компьютером трехмерной графики. Как известно, Windows использует множество служб для выполнения тех или иных задач. Многие службы/приложения постоянно находятся в памяти и выполняют различные задачи, что приводит к нагрузке процессора, ОЗУ, жесткого диска и т.д. Завершение работы бесполезных (для работы игры) служб и программ может значительно увеличить производительность компьютера.

Изменение приоритетности выполняемых задач. Каждый процесс в ОС Windows имеет свой уровень приоритетности, и чем он выше, тем большие ресурсы выделяются для его выполнения. Утилита GameGain способна "отправить на второй план" высокоприоритетные задачи, увеличив приоритет процессов, каким-либо образом связанных с воспроизведением игр.

Оптимизация работы жестких дисков. Работа винчестеров зависит как от их собственных, так и от системных настроек. В этом плане программа GameGain также способна внести изменения в параметры работы жестких дисков, увеличив тем самым скорость записи и чтения информации с них. Производительность винчестеров сильно влияет на скорость загрузки игр, а конкретно — на чтение данных с поверхности диска и переноса их в оперативную память.

Оптимизация работы графической карты. Высокие технические характеристики видеокарты не всегда означают высокую производительность игр. На плавность их воспроизведения также влияют настройки драйвера и сопутствующих приложений. Конечно, разработчики GameGain предусмотрели и перенастройку различных параметров работы графических карт с целью высвобождения их мощности под нужды запускаемой игры.

Следует отметить, что GameGain не изменяет каких-либо критических параметров работы системы, потому ни один антивирус не определяет программу в качестве потенциально опасного ПО. Также утилита никак не вмешивается в запускаемый процесс игры, т.е. ни один античит не "подумает", что геймер нарушает правила (особенно актуально для многопользовательских онлайн-игр).

Интерфейс приложения выполнен на английском языке, однако для использования GameGain не требуется особых языковых познаний или даже опыта в работе с подобным софтом. Чтобы задействовать программу, пользователю достаточно выбрать из предлагаемого списка версию ОС и тип установленного процессора (обычно определяется автоматически), а затем нажать на одну единственную кнопку «Optimize now»,а для деактивации утилиты следует кликнуть по кнопке «Restore».