GameBoost — удобная утилита от компании PGWARE, которая позволяет улучшить производительность компьютера при запуске игр. Также с помощью софта можно увеличить скорость интернет-соединения.

GameBoost — комбинация двух продуктов: Throttle и GameGain . Благодаря программе можно увеличить количество кадров в игре (FPS), снизить время запуска и загрузки уровней, уменьшить задержку в сетевых шутерах и других онлайн-играх (устранение незначительных сетевых проблем).

Софт вносит изменения в системный реестр для повышения общей производительности аппаратных игровых настроек. GameBoost оптимизирует работу оперативной памяти, видеокарты, жесткого диска. Какие-либо изменения в файлы игры не вносятся — работа ведется только с компьютером игрока.

Утилита распространяется по условно-бесплатной модели. пользователи могут опробовать основной функционал в бесплатной версии на 30 дней. Стоимость лицензии —$20. Софт доступен только на английском языке, русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой GameBoost?

Установите и запустите программу GameBoost. Откроется главное окно, где расположены основные функции софта. На первом этапе предварительных настроек выберите операционную систему из списка: Windows 10, 8, 7, Vista, XP или Server 2000.

Далее нужно указать производителя процесса. В списке доступно три варианта: Intel, AMD, VIA. По умолчанию, программа GameBoost автоматически определяет нужные параметры. В случае ошибки — измените выбор.

Третий этап — оптимизация текущего интернет-соединения. Выберите тип подключения к интернету: кабель, диалап, мобильный интернет, WI-FI.

Заключительный этап — настройка скорости системы. Ползунок «Speed Setting» позволяет выбрать уровень оптимизации: Boost или Maximum Boost. Установка максимальной производительности может негативно сказаться на работе комплектующих, поэтому лучше всего выбрать среднее значение.

Установка необходимых параметров завершена. Теперь можно приступать к оптимизации компьютера для игр. Для этого нажмите кнопку «Optimize now», которая находится в правой части интерфейса программы GameBoost.

Прежде чем начать повышение производительности системы, утилита запустит процесс диагностики. После этого софт внесет необходимые изменения в реестр, освободить оперативную память и деактивирует «лишние» процессы, которые нагружают процессор.

Чтобы применить внесенные изменения, необходимо перезагрузить компьютер. Теперь можно запустить любую игру и проверить — появился ли существенный прирост производительности.

Если никаких изменений во времени загрузки уровней или FPS нет, а система начала работать медленнее, то восстановите предыдущие параметры (установленные до оптимизации). Для этого необходимо снова запустить утилиту GameBoost и нажать кнопку «Restore» — она находится под кнопкой «Optimize now»..

Перед тем, как внести изменения в операционную систему Windows, программа создает резервную копию в автоматическом режиме.