SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Smart Game Booster

В данном списке представлены программы для замены Smart Game Booster. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Smart Game Booster, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
PrivaZer
PrivaZer

Версия 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
Game Fire
Game Fire

Версия 8.0.5002

Программа для увеличения производительности компьютерных игр

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (14)
Optimize Game Booster
Optimize Game Booster

Версия 1.0.6.0

Программа для оптимизации Windows под игры

Оценок пока нет
AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
GameBoost
GameBoost

Версия 3.10.21.2019

Программа для ускорения игр

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PcMedik
PcMedik

Версия 8.10.21.2019

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
WPS Performance Station
WPS Performance Station

Версия 3.9.0922

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (48)
SpeedUpMyPC
SpeedUpMyPC

Версия 6.0.4.1

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)