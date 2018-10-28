SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Frigate

В данном списке представлены программы для замены Frigate. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Frigate, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

XYplorer
XYplorer

Версия 28.40.0600

Многофункциональный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (17)
Total Commander
Total Commander

Версия 11.58

Самый популярный файловый менеджер

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
FAR Manager
FAR Manager

Версия 3.0.6699

Файловый менеджер

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
One Commander
One Commander

Версия 3.3.39.0

Двухпанельный многовкладочный файловый менеджер для Windows 10 и 11

Оценок пока нет
Q-Dir
Q-Dir

Версия 7.94

Бесплатный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Unreal Commander
Unreal Commander

Версия 2.3.57.140

Файловый менеджер для Windows с классическим двухпанельным интерфейсом

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Double Commander
Double Commander

Версия 0.8.4

Бесплатный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
FreeCommander
FreeCommander

Версия 2018.770.32

Бесплатный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)