SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Folder Marker

В данном списке представлены программы для замены Folder Marker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Folder Marker, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Folder Painter
Folder Painter

Версия 1.3

Программа для изменения цвета папок в проводнике

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CustomizerGod
CustomizerGod

Версия 1.7.6.1

Программа для замены стандартных иконок и значков в Windows 7/8/8.1/10

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)