SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Folder Marker

Folder Marker

Программа для смены значков и маркировки папок пиктограммами

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Актуальная версия 4.5.0.0
Скачать 9 MB
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История изменений

Версия 4.5.0.0

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