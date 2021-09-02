Folder Marker — программа для смены иконок у любых папок, присутствующих на компьютере. Это условно-бесплатное приложение. Доступная для бесплатного использования версия Folder Marker имеет функциональные ограничения (также можно использовать Pro-версию в течение 30 дней без ограничений).

Утилита подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (следует активировать в меню «Language»).

Зачем нужна программа Folder Marker?

Вообще, программа Folder Marker предназначена для маркировки папок по различным критериям с целью увеличения удобства при работе с ними. Но, по сути, утилита служит для замены стандартной иконки у выбранных папок на один из значков, доступных в приложении либо добавленных самим пользователем.

Хотя изменение значков возможно и без использования сторонних утилит, т.к. аналогичная функция присутствует в самой системе Windows, при помощи Folder Marker делать это проще и быстрее.

Функции программы Folder Marker

По большому счету, у программы Folder Marker имеется только одна активная функция — замена изображения значка у папки. Но делать это можно двумя способами — либо из самого приложения, либо из контекстного меню «Проводника», в котором появится дополнительный пункт «Folder Marker» после установки утилиты на компьютер.

Но программа Folder Marker все же служит для маркировки каталогов, и по этой части у нее достаточно развитый функционал. И речь, в первую очередь, о возможности распределения папок по различным критериям, для каждого из которых предусмотрена собственная иконка (графическая метка, добавляемая к стандартной иконке выбранной папки):

Приоритетность: низкий, нормальный или высокий.

Степень завершенности проекта: запланирован, частично завершен, готов.

Статус проекта: утвержден, отклонен, ожидает.

Тип хранящейся в папке информации: временная, личная/частная, рабочая, важная.

Конечно, в Folder Marker присутствуют и другие значки для папок:

Различные цветовые вариации стандартных иконок папок.

Иконки, которыми можно обозначить содержимое папок в зависимости от принадлежности файлов какой-либо программе, например — документы Word или иных офисных редакторов, проекты Photoshop и ряда других графических редакторов.

Иконки для обозначения папок, в которые установлены программы — браузеры, мессенджеры и т.д.

Значки для папок, в которых хранятся файлы, скачанные с YouTube, социальных сетей, облачных сервисов/клиентов вроде Dropbox и т.д.

Значки с буквами английского алфавита и рядом разнообразных изображений «На каждый день».

Из дополнительных функций отметим:

Возможность добавления в программу Folder Marker собственных значков. Причем их можно разбить на произвольные категории, для каждой из которых будет выделена отдельная вкладка в интерфейсе программы.

Возможность создания собственного контекстного меню для «Проводника» для последующего быстрого применения/замены значков.

Возможность создания, т.н. «Переносимых папок» путем размещения в ней скрытого файла «desktop.ini» совместно с примененной иконкой. Данная функция гарантирует, что у папки останется выбранный значок при ее перемещении/копировании на другой компьютер, диск или флешку.

Создание резервной копии текущего состояния папок с измененными значками, что позволит в будущем применить все сделанные изменения после переустановки системы. Также возможно продублировать иконки на другом компьютере, если на нем присутствуют те же папки в тех же местах на диске.

Возможность управления программой из командной строки.

Как пользоваться программой Folder Marker?

Простейший способ маркировки папок при помощи Folder Marker — использование контекстного меню «Проводника». Саму программу можно не запускать — достаточно кликнуть по одной или группе папок правой кнопкой мыши, затем выбрать в подменю «Folder Marker» нужную иконку, и она будет мгновенно применена.

Второй способ — сначала указываем в интерфейсе программы Folder Marker путь расположения одной или нескольких (предварительно следует включить опцию «Много папок» в меню «Папка») папок, выбираем любой доступный значок и нажимаем кнопку «Применить».