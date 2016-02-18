SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Folder Lock

Folder Lock

Защита папок с помощью пароля

4,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 7.3.0
Скачать 9 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 7.3.0

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Folder Lock