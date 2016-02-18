Обладает интересным интерфейсом. Программа для защиты папок от несанкционированного доступа.
Функции программы Folder Lock:
- блокировка доступа к файлам;
- шифрование файлов;
- безопасный бэкап;
- защита CD-дисков и USB-флешек;
- создание персонализированного электронного кошелька и хранение информации о банковских картах в защищенном виде;
- очистка истории онлайн активности, истории браузера и истории установленных на Windows программ;
- полное форматирование дисков без возможности восстановления и уничтожение выбранных файлов.