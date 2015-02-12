SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Flash Drive Recovery

В данном списке представлены программы для замены Flash Drive Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Flash Drive Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 23 программы

Hetman Uneraser
Hetman Uneraser

Версия 7.5

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
UNFORMAT
UNFORMAT

Версия 23

Программа для восстановления разделов и файлов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
R-Studio
R-Studio

Версия 9.5.191810

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
Active File Recovery
Active File Recovery

Версия 26.0.3

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
EaseUS Data Recovery Wizard
EaseUS Data Recovery Wizard

Версия 20.1.0

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
4DDiG Windows Data Recovery
4DDiG Windows Data Recovery

Версия 10.7.0.16

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (14)
WinfrGUI
WinfrGUI

Версия 1.2.2

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Bulldog Flash Tester
Bulldog Flash Tester

Версия 0.92

Утилита для теста USB-флешек и SD-карт

Оценок пока нет
r-linux
r-linux

Версия 6.3 build 191230

Программа для восстановления файлов и разделов дисков Ext2, Ext3 и Ext4

Оценок пока нет
DMDE
DMDE

Версия 4.0.6

Программа для восстановления данных после удаления и форматирования

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
EaseUS Data Recovery
EaseUS Data Recovery

Версия 15.8.1

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Hetman Data Recovery Pack
Hetman Data Recovery Pack

Версия 4.4

Пакет программ для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Hetman FAT Recovery
Hetman FAT Recovery

Версия 4.5

Программа для восстановления данных с жесткого диска и других носителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Glary Utilities
Glary Utilities

Версия 5.175.0.203

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Stellar Data Recovery
Stellar Data Recovery

Версия 10.0.0.0

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Recoverit
Wondershare Recoverit

Версия 9.5.6

Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
Ontrack EasyRecovery
Ontrack EasyRecovery

Версия 12.0.0.2

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Stellar Phoenix
Stellar Phoenix

Версия 8.0.0.0

Программа для восстановления данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Hetman Photo Recovery
Hetman Photo Recovery

Версия 4.7

Программа для восстановления удаленных фотографий

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
CardRecovery
CardRecovery

Версия 6.10.1210

Восстановление данных с карт памяти

Оценок пока нет
PC Inspector File Recovery
PC Inspector File Recovery

Версия 4.0

Бесплатная программа для восстановления утраченных/удаленных данных с любых типов накопителей

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (17)
Zero Assumption Recovery
Zero Assumption Recovery

Версия 9.2

Программный набор эффективных средств для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)