SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Files Inspector

В данном списке представлены программы для замены Files Inspector. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Files Inspector, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

WinDirStat
WinDirStat

Версия 2.9.3

Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
SequoiaView

Версия 1.3

Русификация очень полезной программы Sequoia

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