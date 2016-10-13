SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Files Inspector

Files Inspector

Программа для анализа хранящихся на компьютере данных

2,5 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.55
Скачать 18 MB
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История изменений

Версия 4.55

  • При полном удалении программ теперь находятся связанные драйверы среди остаточных следов.
  • Исправлена редкая ошибка при открытии раздела «Программы и игры» с сообщением о некорректной дате/времени.
  • Исправлено мерцание темной темы в окне результатов полного удаления программы.

Оценки программы

2,5

2 оценки Оценок пока нет

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