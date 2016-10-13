Files Inspector — программа для анализа данных, хранящихся на всех подключенных к компьютеру жестких дисках (HDD), твердотельных (SSD) и съемных (USB) накопителях, с возможностью последующего высвобождения дискового пространства.

Это условно-бесплатная утилита. Бесплатная версия Files Inspector имеет некоторые функциональные ограничения. Утилита подходит для запуска на компьютерах под управлением Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Files Inspector?

Сразу после запуска утилита Files Inspector приступает к автоматическому анализу всех устройств хранения данных с целью построения списка файлов, хранящихся на них. Собранная информация отображается структурировано:

Изображения. В данном разделе приводятся все папки, содержащие изображения. Благодаря функции «Сжатие без потерь» пользователь имеет возможность уменьшить занимаемое картинками/фотографиями дисковое пространство без удаления самих файлов. Вместо этого программа уменьшает их размер, используя алгоритмы сжатия изображений.

Приложения и игры. Программа Files Inspector позволяет удалять установленные программы с последующей чисткой следов (остаточные файлы, записи в реестре и т.д.) их пребывания на компьютере. В этом же разделе можно удалить следы уже удаленных ранее приложений, а также обновить программы, если существуют их новые версии.

Загрузки. В данном разделе можно увидеть и удалить все когда-либо загруженные из интернета файлы, размещенные в системной папке «Загрузки». Для удобства предусмотрена функция сортировки файлов по давности их скачивания.

Видео и музыка. Отображение каталогов, в которых были найдены музыкальные и видеофайлы. При клике по названию папки она автоматически открывается во встроенном в утилиту Files Inspector файловом менеджере, откуда их можно удалить.

Также в программе удобно реализована функция просмотра занятого места на отдельных локальных дисках: пользователь может ознакомиться не только с размерами папок, но и занимаемой ими долей дискового пространства в процентах, что значительно упрощает задачу по поиску и последующему удалению ненужных файлов.

Среди дополнительных функций:

Возможность отката выполненных над файлами операций.

Автоматическое отслеживание состояния наполненности накопителей данных и выдача уведомлений при возможности освобождения на них определенного (задается пользователем) объема информации.

Возможность создания вручную списка исключений папок, которые не будут анализироваться программой Files Inspector.