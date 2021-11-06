Files — файловый менеджер для операционных систем Windows 10 (32/64 бит) и 11 (64 бит). Программа распространяется бесплатно через Microsoft Store (покупки в приложении отсутствуют). Интерфейс переведен на русский язык (неполный перевод).

Зачем нужна программа Files?

Программа Files является аналогом стандартного файлового менеджера «Проводник» и служит той же цели — просмотр содержимого папок на локальных и сетевых дисках, открытие и запуск хранящихся на них файлов и приложений, выполнения всех стандартных операций над ними — переименование, копирование, перемещение и т.д. Главное преимущество менеджера Files над «Проводником» — многовкладочный интерфейс, позволяющий избавиться от открытия множества окон при необходимости работы с несколькими папками одновременно.

Однако полностью отказаться от использования стандартного файлового менеджера Windows не получится, т.к. программа Files предоставляет исключительно инструмент для обзора папок и работы с файлами. В «Проводник» же включена вся графическая оболочка системы — рабочий стол, панель задач, меню «Пуск» и др.

Приложение Files по умолчанию можно запускать только с ярлыка. Если нужно сделать так, чтобы оно запускалось при использовании горячих клавиш «Win + E» (т.е. вместо «Проводника»), можно немного отредактировать системный реестр (инструкция приведена ниже).

Функции программы Files

Большинство функций файлового менеджера Files соответствуют таковым у «Проводника», но в ряде ситуаций работать с ними удобней и проще:

Упомянутый выше многовкладочный интерфейс можно настроить таким образом, что все открываемые папки будут отображаться в новой вкладке (по умолчанию для этого нужно использовать контекстное меню).

Возможность создания нескольких окон с вкладками. Последние, кстати, можно переносить между окнами при помощи мыши.

В настройках программы можно дополнительно активировать двухпанельный режим для просмотра в одной вкладке сразу двух папок. Примерно как у Total Commander, но без возможности, например, копировать и перемещать объекты из одной папки в другую по нажатию определенной клавиши (это можно делать обычными способами).

Выделять объекты можно не только мышкой или при помощи клавиатуры, но и используя функцию «Множественный выбор», напоминающую таковую у смартфонов и планшетов, когда рядом с файлами и папками отображаются чекбоксы (у «Проводника» такая функция тоже есть, но она не очень удобная).

Удобные компактные кнопки для вызова меню сортировки и группировки объектов, изменения вида отображения значков.

Быстрое включение/выключение отображения скрытых объектов и расширений у файлов.

Мощная функция предварительного просмотра содержимого файлов. Если выбрать видео, то его можно будет просмотреть полностью, используя в процессе перемотку.

Помимо возможности создания папок и определенных типов файлов (в меню «Создать» отображаются те же пункты, что и в «Проводнике»), менеджер Files позволяет создавать пустые файлы. Пользователю останется вручную добавить к нему с расширение, чтобы определить его тип.

Возможность просмотра в любой момент журнала действий над файлами и папками — копирование, перемещение, удаление и т.д.

Возможность сохранения перед закрытием программы всех открытых папок (вкладок) и с последующим возвратом к этому же состоянию при запуске Files.

Быстрое открытие папки в терминале — командной строке либо PowerShell.

Быстрое переключение между тремя темами оформления: системной (те же цвета, что заданы в настройках Windows), светлой и темной.

Это не все возможности файлового менеджера Files.

Как открывать Files вместо «Проводника»?

Инструкции на английском языке можно найти официальной странице менеджера здесь. Вкратце приведем один из способов переназначения комбинации клавиш «Win + E» с открытия «Проводника» на запуск программы Files (см. скриншот):

Впишите в поиск меню «Пуск» запрос «Редактор реестра» и запустите его.

Создайте на всякий случай резервную копию реестра (откройте в редакторе меню «Файл» и выберите «Экспорт…»).

Перейдите в редакторе в раздел: Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID

В разделе «CLSID» создайте подраздел {52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}

В {52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1} создайте подраздел с именем shell

создайте подраздел с именем В shell создайте подраздел opennewwindow

создайте подраздел В opennewwindow создайте command

создайте В итоге в реестре появится раздел « Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}\shell\opennewwindow\command »

» В последнем разделе command откройте параметр «По умолчанию» (он будет создан автоматически) и впишите в поле «Значение» следующую строку:

%LOCALAPPDATA%\Microsoft\WindowsApps\files.exe

И последнее — создайте рядом с измененным параметром новый «Строковый параметр», назовите его «DelegateExecute» (внутрь ничего вписывать не нужно).

Теперь по нажатию «Win + E» будет запускаться программа Files (но при этом другие программы будут по-прежнему открывать «Проводник»). Чтобы вернуть «Проводник» просто удалите раздел {52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1} вместе со всем содержимым.