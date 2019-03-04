SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги File Viewer

В данном списке представлены программы для замены File Viewer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на File Viewer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Total Commander
Total Commander

Версия 11.58

Самый популярный файловый менеджер

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
FAR Manager
FAR Manager

Версия 3.0.6699

Файловый менеджер

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Q-Dir
Q-Dir

Версия 7.94

Бесплатный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Unreal Commander
Unreal Commander

Версия 2.3.57.140

Файловый менеджер для Windows с классическим двухпанельным интерфейсом

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)