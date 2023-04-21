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FileInfo для определения неизвестных расширений на вашем ПК

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File Info работает с любыми расширениями. Вы с легкостью сможете открыть файл как с достаточно распространенными расширениями типа txt, fb2, rar, mov, так и менее известными, например, djvu, dat, bin, bak, dll, mkv. Скачивайте нужное в два клика. С помощью FileInfo вы не просто узнаете формат файла и через что открывать файл, но сможете загрузить нужную программу, уже проверенную антивирусом, без утомительного поиска ее в интернете на сторонних сайтах.

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FileInfo предлагает альтернативные варианты программ для открытия файлов с неизвестным типом расширения. Выбирайте наиболее интересную для вас! Простое использование. FileInfo абсолютно бесплатен, поддерживает все операционные системы, начиная с XP, в том числе Windows 8 и Windows 8.1. Интерфейс программы на русском языке.

FileInfo абсолютно бесплатен, поддерживает все операционные системы, начиная с XP, в том числе Windows 8 и Windows 8.1. Интерфейс программы на русском языке. Участвуйте в улучшении программы. Пополняйте базу Azfiles.ru через функцию "Добавить расширение", тем самым помогая другим пользователям и обогащая собственные знания.

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