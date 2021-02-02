Everything — программа для поиска файлов и папок на компьютере. Это бесплатное приложение поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Мгновенный поиск в Everything
Программа Everything — это высокоскоростное средство поиска файлов и папок на всех подключенных к компьютеру носителях данных. Высокая (практически мгновенная) скорость обеспечивается за счет предварительной индексации файлов на локальных томах. Программа полностью сканирует файловые системы дисков, составляет собственную базу данных, а уже в ней осуществляется поиск.
Приложение Everything можно запустить как фоновую задачу. В этом режиме любые изменения на локальных дисках (создание, копирование, перемещение файлов/папок) будут отслеживаться программой, что позволит избегать сканирования при очередном запуске.
Функциональные возможности Everything
Вместе с высокой скоростью программа Everything предоставляет множество различных инструментов поиска файлов и папок на локальных дисках. Вот некоторые из них:
- Поиск с учетом регистра, диакритических знаков (как точки над «Ё»), путей расположения файлов.
- Быстрая сортировка результатов поиска по различным критериям с возможностью добавления/удаления соответствующих колонок в таблице результатов.
- Поиск файлов с учетом их типа (архивы, видео, музыка и т.п.).
- Поиск с использованием подстановочных знаков («*», «?»), условных операторов, регулярных выражений, модификаторов, констант размеров, дат и атрибутов. Во встроенной справке Everything присутствуют русскоязычные инструкции по использованию всех этих поисковых функций.
- Возможность создания неограниченного числа закладок и фильтров для последующего быстрого поиска и/или фильтрации результатов поиска с указанными в них (закладках и фильтрах) критериями.
- Возможность выполнения различных операций над обнаруженными объектами: запуск файлов и открытие папок, копирование имен и путей их расположения, расширенное (например, с заменой указанных символов) копирование и перемещение объектов, а также все операции, доступные в контекстном меню Windows.
- Управление практически всеми активными функциями программы при помощи горячих клавиш, задаваемых пользователем.
- Доступа к программе с возможностью выполнения поиска через браузер (установленный на компьютере).