Everything — программа для поиска файлов и папок на компьютере. Это бесплатное приложение поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Мгновенный поиск в Everything

Программа Everything — это высокоскоростное средство поиска файлов и папок на всех подключенных к компьютеру носителях данных. Высокая (практически мгновенная) скорость обеспечивается за счет предварительной индексации файлов на локальных томах. Программа полностью сканирует файловые системы дисков, составляет собственную базу данных, а уже в ней осуществляется поиск.

Приложение Everything можно запустить как фоновую задачу. В этом режиме любые изменения на локальных дисках (создание, копирование, перемещение файлов/папок) будут отслеживаться программой, что позволит избегать сканирования при очередном запуске.

Функциональные возможности Everything

Вместе с высокой скоростью программа Everything предоставляет множество различных инструментов поиска файлов и папок на локальных дисках. Вот некоторые из них: