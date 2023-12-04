Effector Saver представляет собой утилиту для переноса данных и создания резервных копий с расширенным функционалом. Совместима с операционной системой и различными серверными ОС.

Приложение поддерживает три языка: английский, русский и украинский, на каждом из которых работает одинаково корректно.

Effector Saver представлен в двух версиях — расширенной лицензионной и бесплатной:

Бесплатная версия включает в себя SQL-базы данных, возможность переносить их в архивь и планировать запуск ряда задач. Не требует верификации и не имеет ограничений по сроку пользования.

Платная версия включает в себя все функции бесплатной, а также специальные опции: вынужденное отключение нежелательных устройств и пользователей, работа с файлами формата ZIP, несколько вариантов баз SQL, повторения цикла задач, наличие системы AES.

Функции программы Effector Saver

Резервное копирование

Основная опция приложения Effector Saver — создание резервных копий пользовательских данных (это могут быть любые файлы, папки, разнообразные базы). В программе представлено несколько способов копирования:

Создание резервной копии при помощи СУБД-средств для серверной информационной базы 1:C Предприятия. Копирование файлов базы непосредственно в формате файла. Копирование при помощи штатных средств.

Стоит отметить, что удаленные, утерянные или поврежденные файлы в программе Effector Saver можно легко восстановить.

Создание копий в облачных хранилищах

В Effector Saver существует функция копирования файлов в облачные хранилища, для каждого из которых можно выбрать отдельное число допустимого количества резервных копий. Поддерживаются такие хранилища, как:

Яндекс.Диск

OneDrive

Mail.ru

Диск Google

FTPS и SFTP

DropBox

Amazon-S3

Azure Blob Storage

Web DAV

VK Cloud

Google Cloud Storage и Yandex Object Storage

Дополнительное копирование

Опция позволяет дополнительно скопировать уже существующие архивные копии внутри локальных сетей или FTP-сервера. В качестве источника будет использоваться наиболее новый архив. Можно создать набор гибких архивов без привязки к резервному копированию.

Хранение данных

Effect Saver поддерживает перенос и хранение пользовательских резервных данных на съемных накопителях, сетевых дисках, локальных дисках и FTP-серверах.

Выполнение команд

Механизм команд до-после совместим практически со всеми типами задач. Пользователь может вручную указать неограниченное количество команд, которые программе следует выполнить до или после выполнения заглавной задачи.

Выполнение произвольных команд

Пользователь может осуществлять запуск произвольных команд программы или системы вручную или автоматизировать его, привязав к расписанию внутри приложения. Доступен также ряд команд на языке Transact-SQL.

Формирование отчетов

Программа высылает отчет с результатом каждого из бэкапов в формате письма на указанную при регистрации электронную почту. Периодичность и характер итогов бэкапа (удачный, ошибочный и так далее) можно выбрать в настройках вручную.

Дополнительные функции

В Effect Saver есть ряд специальных функций для обладателей платной лицензионной версии: