Edge Blocker — простая бесплатная утилита для блокировки встроенного в Windows браузера Microsoft Edge. Программа портативная и не требует установки. Работает во всех версиях Windows с Egde. Поддерживаются как 64-битные, так и 32-разрядные редакции ОС. Единственный язык интерфейса — английский.

Утилита полностью ограничивает возможность запуска браузера Edge. После блокировки открыть браузер невозможно. Запустить его не могут как программы, так и пользователь. Даже если принудительно открыть заблокированный Microsoft Edge вручную, он не будет загружен.

Как пользоваться программой Edge Blocker?

Для использования утилиты нужно скачать архив с ней и распаковать его. После запуска программы на экране отобразится небольшое окно с двумя кнопками — "Block" и "Unblock". Как понятно из названия, первая устанавливает блокировку Edge, а вторая — снимает ее.

Чтобы ограничить использование Microsoft Edge в системе, нужно нажать на клавишу "Block". Утилита установит запрет на запуск браузера. Он будет недоступен до разблокировки. Для восстановления его работы нужно воспользоваться кнопкой "Unblock" в Edge Blocker.

Возможности и преимущества утилиты

После появления Edge в Windows Internet Explorer некоторое время сохранялся в качестве дополнительного браузера в системе. Однако в процессе разработки новой программы компания Microsoft начинает все больше продвигать ее среди пользователей.

Edge был принят не всеми, поэтому многие стремятся избавиться от него. Удалить браузер полностью без последствий невозможно, так как он выступает в качестве зависимости для ряда важных компонентов ОС. Поэтому наиболее оптимальный выход в таком случае — блокировка браузера. Позволить выполнить ее может Edge Blocker.

Среди основных преимуществ утилиты:

Портативность.

Бесплатность.

Возможность быстро заблокировать Microsoft Edge нажатием одной кнопки.

Простая разблокировка браузера при необходимости.

Чтобы отключить встроенный браузер от Microsoft при помощи Edge Blocker, достаточно нажать на одну кнопку. Интерфейс программы прост и понятен. Несмотря на то, что он не переведен на русский язык, разобраться в нем легко, так как он содержит в себе только две клавиши.

Дополнительные функции

Помимо возможности включить или отключить Edge, в приложении доступно еще две опции. Первая — управление ярлыком браузера. Включая и отключая галочку, его можно скрывать с рабочего стола или возвращать обратно. Вторая дополнительная функция — блокировка технологии Webview2 в системе.

Предостережение

Перед блокировкой Edge следует убедиться, что он нигде не используется в Windows. Некоторые программы могут применять его для работы. Если в Windows установлены подобные приложения, они не смогут исправно функционировать после блокировки Edge. Об этом стоит помнить перед отключением браузера.