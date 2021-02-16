SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EASEUS Partition Master

В данном списке представлены программы для замены EASEUS Partition Master. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EASEUS Partition Master, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
NIUBI Partition Editor
NIUBI Partition Editor

Версия 10.3.2

Программа для управления дисками и разделами дисков

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard

Версия 13.9

Управление разделами жестких дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (20)
DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
DiskCheckup
DiskCheckup

Версия 3.6

Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
EaseUS Partition Recovery
EaseUS Partition Recovery

Версия 9.1

Программа для восстановления разделов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager

Версия 5.4.1

Программа для управления дисками и разделами

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (5)
clonezilla
clonezilla

Версия 3.1.0-22

Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Paragon Hard Disk Manager
Paragon Hard Disk Manager

Версия 17.9.1

Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Acronis Disk Director
Acronis Disk Director

Версия 12.5

Инструмент для управления дисками и томами

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (18)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)