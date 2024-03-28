EaseUS Key Finder — программа, которая помогает получить доступ к важным серийным ключам и паролям. Она находит коды от серверов и операционных систем на компьютере, отображает ID каждого продукта. Программа совместима с 32 и 64-битными операционными системами Windows 7, 8, 10 и 11.

EaseUS Key Finder — платная программа, лицензия стоит 19,95 долларов. Одну лицензию можно установить на два персональных компьютера или ноутбука. Утилита поддерживает русский и английский языки.

Зачем нужна программа EaseUS Key Finder?

Если нужно переустановить операционную систему Windows, а записанный ключ от ее лицензии потерян, EaseUS Key Finder поможет найти этот ключ на компьютере и отобразит его на экране для последующего копирования. То же самое она сделает и ОС Windows Server, если нужно провести миграцию с одного устройства на другое.

Программное обеспечение отображает все учетные записи, которые сохранены в браузере и пароли к ним вместе с URL сайтов и именами учеток. Утилита ищет пароли от Wi-Fi сетей, к которым пользователь подключался.

EaseUS Key Finder найдет потерянные лицензионные ключи от Microsoft Office, Adobe. Она сохраняет серийные номера этих утилит. У пользователя появится возможность экспортировать серийные номера и пароли в безопасное хранилище одним кликом мышки.

Как пользоваться EaseUS Key Finder?

После установки откроется окно, где в левой части будут располагаться вкладки: Windows, WLAN, Mail, Internet, а в правой — названия продуктов, которые есть на компьютере и ключи к ним. Ключи можно посмотреть или распечатать только после того, как лицензия на программное обеспечение будет оплачена.

Пользователю предлагается несколько тарифных планов: