EaseUS Disk Copy — программа для клонирования жестких дисков и твердотельных накопителей. Она позволяет переносить операционную систему, приложения и все данные на новый диск без переустановки Windows, а также создавать загрузочные носители для работы при сбоях системы.

Программа распространяется по модели freemium: бесплатная пробная версия с ограничениями, платные версии Pro и Technician с дополнительными возможностями. Цена начинается от 19.90$ в месяц. Она работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Клонирование всего диска или отдельных разделов в один клик

Программа позволяет создать точную копию всего жесткого диска или выбранного раздела на другой накопитель. Процесс максимально упрощен: пользователь выбирает исходный диск, затем целевой, и программа автоматически копирует все данные, включая системные файлы, скрытые разделы и загрузочные записи. Это крайне удобное решение для замены старого диска на новый без потери данных и необходимости заново устанавливать операционную систему и все программы.

Перенос операционной системы на новый диск без переустановки

Функция миграции ОС позволяет переместить Windows со всеми установленными приложениями, настройками и личными файлами на другой накопитель. После завершения процесса новый диск становится полностью загрузочным, и компьютер запускается с него так же, как и со старого. Это особенно удобно при апгрейде на более быстрый SSD или при увеличении объема хранилища.

Создание загрузочного носителя для клонирования при неработающей системе

EaseUS Disk Copy умеет создавать загрузочный USB-диск или компакт-диск на основе WinPE. Если Windows не загружается, можно запустить компьютер с такого носителя и выполнить клонирование диска или разделов в автономном режиме. Это критически важно для восстановления данных или замены диска на компьютере, который не включается.

Побайтовое копирование с пропуском поврежденных секторов

Для максимально точного копирования используется секторный режим, который переносит все данные без изменений, включая удаленные файлы и неиспользуемые области. При обнаружении поврежденных секторов на исходном диске программа пропускает их и продолжает копирование, минимизируя риск потери информации.

Автоматическая подгонка размера разделов под целевой диск

При клонировании на диск другого объема программа автоматически корректирует размеры разделов. Можно выбрать автоматическую подгонку, чтобы заполнить весь новый диск, или оставить пропорции исходного. Для продвинутых пользователей доступно ручное редактирование макета разделов перед началом клонирования, что позволяет точно настроить итоговую структуру.

Поддержка любых типов дисков и интерфейсов

Программа работает со всеми распространенными типами накопителей: SATA, SAS, SSD, NVMe, PCIe, PATA, а также с USB-флешками и SD-картами. Это позволяет клонировать данные между любыми комбинациями устройств, например, с HDD на NVMe SSD или с одного ноутбука на другой через внешний USB-адаптер. Поддерживаются как MBR, так и GPT-диски, включая современные диски большой емкости.

Клонирование по сети на несколько компьютеров одновременно

Версия Technician позволяет выполнять клонирование на несколько целевых устройств одновременно по локальной сети. Это незаменимо для системных администраторов, которым нужно развернуть одинаковую конфигурацию на десятках компьютеров в офисе или классе. Процесс полностью автоматизирован и не требует физического подключения каждого диска к рабочей станции.

Работа с образами дисков и виртуальными машинами

В актуальной версии добавлена поддержка клонирования из образов VHD/VHDX на физические диски и обратно. Это позволяет переносить виртуальные машины на реальное оборудование или создавать резервные копии физических систем в виде образов для хранения или виртуализации.