SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Dual Monitor Tools

В данном списке представлены программы для замены Dual Monitor Tools. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Dual Monitor Tools, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

DisplayFusion
DisplayFusion

Версия 12.0.1.0

Программа для управления несколькими мониторами, подключенными к одному ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Actual Multiple Monitors
Actual Multiple Monitors

Версия 8.15

Программа для управления мультимониторными системами

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
UltraMon
UltraMon

Версия 3.4.1

Программа для управления группой мониторов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (19)