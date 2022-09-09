DriverHub — одна из лучших программ для полностью бесплатного и автоматического поиска, установки и обновления драйверов на Windows-компьютерах и ноутбуках.
В утилиту встроен автоматический анализатор установленного на компьютере оборудования. Эта технология поможет установить нужный драйвер на Windows.
Менеджер драйверов DriverHub (Драйвер Хаб) предлагает к установке только совместимые с используемой операционной системой драйвера, которые собраны с официальных сайтов. Это позволит самостоятельно стабилизировать работу с компьютером в считанные минуты. Также менеджер драйверов помогает в устранении проблем со звуком, изображением и подключаемыми устройствами.
Программа DriverHub доступна на русском и других языках, а также совместима с Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 битными версиями ОС).
Как работает DriverHub?
Менеджер драйверов DriverHub работает в несколько этапов:
Сканирование системы с целью поиска устаревших драйверов и обнаружения устройств, драйверы на которые и вовсе не были установлены.
Скачивание отсутствующих (или новых версий) драйверов с официального сетевого ресурса DriverHub.
Установка/обновление скачанных драйверов.
Все эти операции осуществляются в полностью автоматическом режиме. Однако более опытные пользователи всегда могут переключить работу DriverHub в «Режим эксперта». Это действие позволит пользователю выбирать драйверы к последующей установке/обновлению вручную.
Особенности и дополнительные функции DriverHub
Программа установки и обновления драйверов DriverHub имеет следующие функциональные особенности:
Возможность установки разных версий одного и того же драйвера (под разные версии Windows и разрядность операционной системы). Данная опция доступна в «Режиме эксперта».
Сохранение всех ранее скачанных драйверов на компьютере в виде архивов, что позволяет опытным пользователям впоследствии устанавливать программное обеспечение на свои устройства в ручном режиме (даже без использования DriverHub). Список всех когда-либо установленных/обновленных драйверов можно найти во вкладке «История загрузок». Отсюда же можно быстро открыть папку, где хранятся заархивированные файлы.
Возможность восстановления предыдущих версий драйверов. Опция позволяет быстро устранить проблему с только что установленным/обновленным драйвером, если тот привел к возникновению периодических сбоев в работе устройства либо к его полной неработоспособности. Список драйверов, которые можно откатить к предыдущим версиям, расположен во вкладке «Восстановление».
Возможность быстрого открытия/запуска разнообразных системных настроек/приложений — с полным их списком можно ознакомиться во вкладке «Полезные программы».
И еще один важный момент, относящийся к работе онлайн-сервиса DriverHub в целом. На сервере действует автоматический веб-антивирус, сканирующий все добавляемые в хранилище драйверы на предмет наличия в них вредоносного кода. Поэтому пользователи DriverHub могут не беспокоиться за безопасность своего компьютера.
Скриншоты
История изменений
Версия
2.3.7.0
Предыдущие версии
(1)
Версия
2.3.5.0
Обновлена база драйверов и улучшен механизм автоматической установки.
Исправлены ошибки совместимости с новыми версиями Windows и добавлены новые профили оптимизации.
Оптимизирован интерфейс загрузки и улучшена работа с фоновыми процессами.
Ускорен поиск отсутствующих драйверов и отклик интерфейса.
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Отзывы о DriverHub
268 отзывов
Виктор
Всё, что вам нужно знать, — Bright Data. Bright Data — это бывшая Luminati (была продана и в процессе переименована в Bright Data). Luminati — это та компашка, которая владела более чем 9 миллионами уникальных выходных узлов; фактически ВЫ для них ресурс, допустим, для ботнета, который потом будет ддосить сайты. Как это имеет отношение к данному софту? Всё просто: когда вы отбились от PUA-инсталлятора и всё же установили это «чудо» для якобы обновления драйверов, вам прямо говорят: «Чтобы ты мог качать драйверы на максимальной скорости, разреши нам взять твой IP и передать его ProxymaData, что работает с сетями Bright Data». Если не дать разрешение, программа будет просто делать имитацию того, что якобы качает обновления дров. В пользовательском соглашении они, конечно же, себя юридически обезопасили, говоря нам о том, что вы же сами дали своё согласие, установив наш софт. Там прямо чёрным по белому написано: не хочешь давать разрешение на использование твоего IP-адреса — не устанавливай наш софт. То есть выбор без выбора. Вы для них просто входная нода, Bright Data продаёт доступ к этим домашним IP-адресам («входным нодам»). Если кто-то из клиентов решал совершить киберпреступление — например, DDoS-атаку на сайт(ы), кардинг или же скачивание запрещённого контента (пиратство, детская порнография и т. д.), — все цифровые следы будут вести на IP-адрес обычного пользователя, каким можете быть и вы.
Для тех, кто сомневается: просто поищите в новостях дела, когда полиция приходила к обычным людям за DDoS-атаками, которые они не совершали. Их IP просто использовали как прокси через такие сети. Bright Data зарабатывает миллионы на продаже доступа к домашним IP, а вы рискуете получить повестку или блокировку от банков/сайтов, которые видят подозрительный трафик с вашего адреса.
SoftSalad
Здравствуйте, Виктор! Спасибо за ваш отзыв. Хотим прояснить ситуацию и поправить некоторые не совсем корректные ваши заявления и утверждения.
Вы не совсем правильно понимаете технологию и правила, по которым работают операторы прокси сервисов типа ProxymaData и BrightData. Кстати, это совершенно разные операторы и они никак не связаны друг с другом.
Также хотим развеять миф, что программа DriverHub дает фальшивый результат, если вы не согласитесь с чем-то. Это не так. Драйверы, как и скорость, не меняются даже если вы отказались от предложений. Да, вы можете согласиться, и драйверы будут скачиваться чуть быстрее в приоритетном режиме, но вы не правы, что через вас может кто-то DDos-ить или проводить незаконные операции по разным сайтам. Это прямая ложь и вас она не красит.
На этих сервисах предусмотрены белые списки и запрещенные списки, такие как банки, правительственные организации и даже телеграм и другие мессенджеры, чтобы было невозможно зайти или использовать их или как-то применять из под арендованных IP-адресов. Эти списки регулярно обновляются.
Не увлекайтесь лжесвидетельствованием и опорочиванием имен добропорядочных компаний. Да, в сети встречаются сервисы, которые могут предоставлять такие услуги, но они как правила находятся вне каких-то юрисдикций и норм. Напомним, что вы всегда можете удалить установленные модули как от BrightData, так и от ProxymaData, и вас никто в этом не ограничивает. Просто найдите в списке установленных программ записи этих компаний и просто удалите их с вашего ПК.
Алекс
Добрый день! Вчера , к счастью, наткнулся в интернете на чудесный прoдукт - DriverHub. Даже не представляете! Я за пол-часа этой замечательной прграммой почи полностью восстановил мой старенький ноутбук Acer. Я его решил "оживить", для использования "как домашний кинотеатр".Уже почти месяц я никак не мог обновить дрвйверы (я же простой чайник-врач-пенсионер, а не продвинутый "айтишник!). Английского языка не знаю... На сайт-производителя ACER попасть не удаётся...Пробовал всякие утилиты типа БУУСТЕР, но увы... А вот вчера поздно вечером, только скачал вашу прогу DriverHub... O ЧУДО! Почти все поменялось! Пявился и звук, и изображение! Сейчас буду заниматься улучшением качества изображеня и особенно клавиатурой-не все буквы сразу пропечатываются...Большое вам спасибо/
Rambo
всё отлично, драйвера нашёл быстро и установил тоже быстро, мне понравилось
Юрий
DriverHub просто шикарная программа.
Юрий
Очень хорошая программа. Не надо прыгать по сайтом икать драйвера .программа все делает за вас.
Ник
Всё чётко советую эту версию
драйвера обновились понравилось всё
Сергей
Программа супер!!!!я очень долго искал драйвера на комп,но программа "ДРАЙВЕРХАБ"очень быстро помогла все драйвера установить!
Алексей
Очень простая , интуитивно понятная программа; в то же время очень эффективная. Не всё, что она находит устанавливается. В конце концов и другие программы такого рода тоже далеко не на 100 % работают. Короче, я не пожалел, что установил ее.
Владислав
Очень хорошая программа ,Всегда пользуюсь.
виктор
прога не может найти все дайверы
Виктория
супер прога нашла все драйвера какие нужно обновить понравилось быстрая установка ,спасибо
Николай
Отличная программа для установки и обновления драйверов.
алексей
очень полезщная прога без хдопот установил все дравера
роман
супер,посмотрим как дальше будет
Борис
Полная ШЛЯПА!!!! НИ одного драйвера на HUAWEI не установил!!!
олег
суперская програмка DriverHub мне очень понравилась
дима
Отличная программа для установки и обновления драйверов. Первый раз устанавливаю программы DriverHub очень понравился доступность и быстрая установка. дальше больше
дима
Посмотрим пока только скачал эту программу.Большая надежда что эта программа будет нормально работать.
Сергей
Действительно крутая прога. Скачалась быстро весит мало, работает на УРА. Спасибо за удобную прогу. Удачи вам
Сергей
Cкачал утилиту. Очень доволен. Весит мало, работает очень шустро, интерфейс удобен и понятен
Алия
Первый раз устанавливаю программы DriverHub очень понравился доступность и быстрая установка. дальше больше
Олег
Установил DriverHub после переустановки Windows — программа быстро просканировала систему и нашла все отсутствующие/устаревшие драйверы. Установка прошла без сюрпризов, а функция резервного копирования и отката дала уверенность при обновлениях. Особенно порадовала скорость и простота интерфейса — всё интуитивно и без лишнего «мусора». После обновлений исчезли проблемы с Wi‑Fi и звуком, система стала работать стабильнее. Рекомендую всем, кто хочет быстро и безопасно привести драйвера в порядок.
Аркадий
Программа не нашла драйвера на видео карту, а обнова на неё еще в пятом месяце вышла. Обновил через программу, что едет к ней, лазил и случайно нашел инструмент обновления. В результате обновления драйверов на средства ввода и диски переименовала диски, а клавиатура перестала работать, сейчас сижу с той что брал для планшета. Из-за переименования дисков теперь флешка на втором месте, а локальный диск на третьем, из-за чего часто их начал путать, значки у них одинаковые. Пришлось пересоздавать ярлыки и обновлять доступ к нужным мне закрепленным папкам, которые есть на ПК и флешке в качестве резерва. Вместо нужных мне на ПК через закрепленные папки открывал на флешке. Как результат мог потерять нужные мне файлы, сделав резервное копирование с ПК на неё. До меня как-то не сразу дошла причина по которой на флешке оказался подправленный файл, а на ПК старый. Откат драйверов не работает. Категорически не рекомендую данную программу.
алекс
gudПосмотрим пока только скачал эту программу.Большая надежда что эта программа будет нормально работать.
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Олег
Пробую установить драйвер для принтера HP 1010 c помощью Driver Hub. Жду результат
Олександр
Посмотрим пока только скачал эту программу.Большая надежда что эта программа будет нормально работать.
Алексей
Всем привет. Зашел просто в топ установщиков драйверов, данная программа была на первом месте, решил попробовать. Честно очень даже не зря. Все быстро, просто и доступно. Всем рекомендую
Денис
Здравствуйте , всем! Скачал программу , не веря, что она будет работать. К моему приятному удивлению работает. Обновил драйверы без вымогательства денег! Рекомендую всем.
Гена
Отличная программа для установки и обновления драйверов. Находит все драйвера, скачивает и устанавливает. Очень удобно и оперативно.
Евгений
Скачал, мне нравиться очень Годно
Владимир
не мог корректно подключить внешний блютуз но с помощью DriverHub установились все дрова рекомендую и даже внешнее устройство. супер!!!!
Sergey
Вероятно удобная программа , есть функции с помощью которых можно легко забраться в компьютер.
Sergey
Обновил все мои драйвера! Супер!
Sergey
Попробовал загрузить драйвер монитора DELL , Вроде бы получилось
сема
скачал нет результата нужно оставить отзыв
Николай
посмотрим пока только скочал. пока работает
DoZer
Обновил все мои драйвера! Супер!
Андрей
хотелось бы чтоб помощи больше и ещё лучше было
Farid
Нашел 3 старых драйвера, которые другие средства не обнаружили.
Евгений
DriverHub — это действительно удобный инструмент для автоматического обновления драйверов! Мне понравилась его простая установка и интуитивно понятный интерфейс. Всего за пару кликов программа просканировала систему, нашла устаревшие драйверы и предложила их обновить.
Особенно оценил бесплатную версию с базовыми возможностями, но после акции с получением DriverHub Pro вообще нет никаких ограничений! Резервное копирование, офлайн-установка драйверов и приоритетная поддержка — всё работает отлично.
Рекомендую всем, кто хочет сэкономить время и избежать проблем с совместимостью драйверов. Спасибо за отличный софт!
Ahmed
Я также Присоединяюсь к положительным комментариям об этой программе . Удобная программа , есть функции с помощью которых можно легко забраться в компьютер .Пользовался ею много раз , и она ни разу не подвела .Спасибо разработчикам программы!
Ahmed
Я также Присоединяюсь к положительным комментариям об этой программе . Удобная программа , есть функции с помощью которых можно легко забраться в компьютер .Пользовался ею много раз , и она ни разу не подвела .Спасибо разработчикам программы!
ValentinDubinka
Ну слушайте разрабы, прога действительно збс, оч помогла когда я снес винду, да и так по мелочи дрова закидывает, так то да, ty гц пацаны!
Владимир
Здравствуйте , всем! Скачал программу , не веря, что она будет работать. К моему приятному удивлению работает. Обновил драйверы без вымогательства денег! Большое спасибо разработчикам! Рекомендую всем.
илья
класс . давно пользуюсь устраивает вполне программка не создает проблем все довольно просто.
владимир
Очень интересная и полезная программа. Упрощает поиск нужных драйверов и приложений. Спасибо разработчикам!
Анатолий
Я также Присоединяюсь к положительным комментариям об этой программе . Удобная программа , есть функции с помощью которых можно легко забраться в компьютер .Пользовался ею много раз , и она ни разу не подвела .Спасибо разработчикам программы!
Анатолий
Очень интересная и полезная программа. Упрощает поиск нужных драйверов и приложений. Спасибо разработчикам!
Роман
давно пользуюсь устраивает вполне программка не создает проблем все довольно просто.
Виталий
По моему это самая адекватная прога по поиску драйверов для меня.
Андрей
Отличная программа, обновил драйверы. Все работает
Александр
Хорошая программа, выручает на 80%, кое-что вручную доуставлять приходится, но это мелочи жизни.
Роман Вилло
Хорошая программа для установки/обновления драйверов, но когда устанавливал программу на Win7 она не заработала (Это на нетбуке на котором на 8.1 драйверов нет),пришлось в ручную искать. Четыре звезды, не более.
Vlad.
Присоединяюсь к положительным комментариям об этой программе . Удобная программа , есть функции с помощью которых можно легко забраться в компьютер .Пользовался ею много раз , и она ни разу не подвела ...
Бахтияр
Сегодня скачал, хорошая программа. Я доволен! Да есть разница в качестве звука и ещё программа бесплатная! Огромное спасибо разработчикам!
usoma
хорошая программа решает сразу кучу проблем , еще и бесплатная
Иван
Очень хорошая программа !!!Регулярно пользуюсь ей, очень выручает при установке виндовса на ноутбуках. Огромное спасибо разработчикам !!!
алекс
Очень хорошая программа !!!Регулярно пользуюсь ей, очень выручает при установке виндовса на ноутбуках. Огромное спасибо разработчикам !!!
Олег
Неплохо справляется со своей задачей плюс нужные программы.Очень понравилось.Рекомендую к использованию.
Алексей
хорошая программа решает сразу кучу проблем , еще и бесплатная
Андрей
Программа супер. Не мого найти и установить драйвер на старый сканер. Так она не только нашла но спокойно установила. Класс.
Бустер помутнее будет. Не все находит и не так быстро.
Денис
очень помогла все драйвера скачала спасибо
Денис
Очень помогла спасибо разработчикам
Богдан
Очень хорошая программа , долго боролся с синим экраном и только с помощью неё избавился !!!
Джоник
Очень хорошая программа , долго боролся с синим экраном и только с помощью неё избавился !!!
Игорь
Очень крутая программа! Пользуюсь давно, очень удобно и быстро!
игорь
норм работает. Отличная программа для поиска и установления драйверов.
Роман
полная версия программы намного лучше, у нее весь спектр драйверов и обновлений, так что приобретайте полную версию программы DriverHub.
Андрей
как хорошо что не купил эту программу, ***** редкосное. Ничем не помогла
Александр
программа очень удобная в ней всё что нужно всегда могу найти всем саветаю пользоваться
Игорь
Пока только + программа действительно помогла будем дальше те6стировать спасибо разработчикам
Валерий
Отличная программа для поиска и установления драйверов. рекомендую всем. Помогла устранить проблемы
сергей
Приложение Супер!DriverHub это самая лучшая по по поиску драйверов программа. Желаю процветания.
александр
спасибо. быстро удобно. все отлично мне очень понравилось советую попробовать
kakos
прога огонь выручала не раз всё что нужно есть
Олег
Наверное лучшая программа по поиску драйверов ,всё понравилось. Всё отлично. Большое спасибо разработчикам.
Ирина
У меня ноутбук сломался после этой программы( Пропал звук, сместилась картинка и размер окон. Исчезла звукозапись. Внешний жесткий диск как ноутбук не видел, так и продолжает не видеть. Отвратительная программа. Врагу не пожелаю. Всё слетело. Сколько будет стоить ремонт?(
Сергей
Хорошая программа любой драйвер запускается. Спасибо создатеям
Александр
Впервые пользуюсь данными услугами но очень удобно.
Александр
DriverHub довольно неплохая программа для поиска и установки актуальных драйверов как системных так и для подключенного оборудования ( на удивление даже generic bluetooth radio драйвер для windows 10 программа нашла ) . Очень даже советую для скачивания и установки .
Руслан
Крутая программа помогает во всём удобно и просто
Сергей
Программа оч понравилась! Сожалею, что раньше не знал о ее существовании. Спасибо
Артур
Отличная программа!!! Запустил и всё автоматически скачивается и устанавливается. Причем программа сначала сама сканирует оборудование и сама же подбирает драйвера. Очень удобная и простая в пользовании. Рекомендовал всем друзьям и знакомым.
Сергей
Всё отлично. Большое спасибо разработчикам .Простая и удобная программа.
Сергей
Нашел абсолютно все. Все драйвера проставились без проблем. Пробовал специально найти другими установщиками - нового ничего не нашли! Супер!
Игорь
Удобная в решении проблем с драйверами.Меня устраивает
Влад
Very good,i download every drivrs here
Велизар
Крайне не рекомендую к установке, после того как я установил у меня слетела клавиатура и пришлось чинить весь ПК починка которого составила 2000 рублей. Ужас просто
Виталий
Хорошо продуман интерфейс программы,В автоматическом режиме происходит проверка и установка.Спасибо за хорошую разработку.
Василь
Отличная программа,регулярно пользуюсь ей,очень выручает при переустановке виндовс на ноутбуке.Огромное спасибо разработчикам
Василь
Только начинаю пользоваться,ну пока всё нравится.Удобно и просто
Сергей
Я новичок , но доступно очень просто,только скорость маленькая...
Алексей
Всё отлично!Обновились всё драйвера,Всем Мира и добра!
Ярослав
Прекрасный помощник в установки драйверов windows и прочих бонусов..
Лёгок в использовании и с понятным интерфейсом, что немаловажно для тех кто плохо знает пк..
В завершение скажу, просто и понятно.. :-)
Владимир
Поставил запустил и все... Для обновления дров не пришлось даже покупать про-версию, хватило пробной.Достаточно хороший софт.РЕКОМЕНДУЮ
Aлександр
Круто.Программа супер все драйвера обновлены ноут летает спасибо за такую прогу.
Никита
Благодарю разработчиков данной замечательной программы для поиска и обновления драйверов !:) Вы мне очень помогли, так как я нигде не мог найти драйвера для своей старенькой материнки !:) Спасибо :)
Николай
Для начала отлично!!! Только что скачал. Как говорится дальше будем посмотреть. Пару тройку дней поработаю, дополнительно сообщу. Но на данное время программа просто красава. Огромное спасибо разработчикам.
Владимир
Отличная програма всем рекомендую
Сергей
На старый свой ноутбук долго искал драйвера по всему простору интернета. Потом увидел статью по поводу применения этой замечательной программы, прошёл по ссылке скачал и всё получилось автоматически, программа проанализировала ноутбук, сама нашла нужные драйвера, и вот я счастливый пользовать своего обновлённого ноутбука Sony.
Абди
Очень хорошая программа. Только установил но уже нравиться
саня
хорошая программа взял установил драйвера хорошо удобно
Александр
Пробовал много подобных приложений. это лучшее!
Александр
Давно искал такое приложение! Обновилось все само до последних версий, очень удобно! рекомендую!
Aleks
Все просто доступно понятно скачал и остался довольным
Алексей
Все драйвера установились без проблем под Windows 11
Василий
Только начинаю пользоваться,ну пока всё нравится.Удобно и просто .
Василий
Только начинаю пользоваться, всё понравилось. Всё отлично. Большое спасибо разработчикам .
Андрей
на мой взгляд, самая лучшая программа по поиску драйверов.
Андрей
шикарная программа,просто спасла меня
Анастасия
Простая и удобная программа, спасибо большое, все нравится
NIKOLAJ
программа супер все драйвера обновлены ноут летает спасибо за такую прогу
Серега
Отлично а главное самостоятельная программа кликнул и иди пить чай .Сама все сделает за тебя.Спасибо огромное ребятам за прогу....
Сергей
DriverHub довольно неплохая программа для поиска и установки актуальных драйверов как системных так и для подключенного оборудования ( на удивление даже для монитора программа нашла ) . Очень даже советую для скачивания и установки .
Дима
Только начинаю пользоваться,ну пока всё нравится.Удобно и просто .
юрий
очень понравилось просто в использовании и очень удобно в использовании всем рекомендую
иван
програма работае все хорошо 5+
олег
Мне очень понравилась программа, проста в использовании, советую классное и удобное приложение, быстро устанавливаются. Спасибо разработчикам.
Павел
Мне очень понравилась программа, проста в использовании, советую классное и удобное приложение, быстро устанавливаются. Спасибо разработчикам.
Дмитрий
Очень интересная програмка, где не надо лазить по сайтам производителей железа, дабы установить драйвера
Александр
Установил DriverHub Pro замечательная вещь все драйвера в которых нуждается компьютер программа нашла и установила. Рекомендую всем.
Антон
Очень удобное приложение спасибо сосдателям за это дорование!!!!!
Сергей
Программа, проста в использовании, советую классное и удобное приложение, быстро устанавливаются. Спасибо разработчикам.
Юрий
Программа мне понравилась все просто понятно не требует не каких усилий!!
Юрий
драйвер хаб супер приложения быстро и все понятно !!!!!
Андрей
Не могу рекомендовать! У каждого свой вкус! Просто поставьте и есть уверенность, что понравится! Лично я так и сделал!)))))
Юрий
Раньше пользовался регулярно. очень выручала!
ВИКТОР
СУПЕР.УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ БЕЗ ПРОБЛЕМ
олег
программа полезная и нужная даже школьнику
программа полезная простая рекомендую
Андрей
хорошая программа нечего лишьнего все необходимое находит и устонавливае и не кокой рекламмы
Мирсадик
отличный драйвер с ним установил все драйвера посоветую своим друзьям
shuravisj
удобная прога. мало весит, большая библиотека. до установки предлагает не подписанные драйвера. есть возможность выбора.
SERGEY KUGAEVSKY
рекомендую,давно нравиться,быстро ,драва встают без проблем
валентина
отличная программа. рекомендую
алекс
отличный драйвер с ним установил все драйвера посоветую своим друзьям
Тажудин
отлично,прекрасная утилита,нашёл все драйвера без проблем
роман
отличная прекрасная утилита,после переустановки виндовс нашла все драйвера без проблем установила на всё вместе с переустановкой у меня заняло 1 час .ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!!!
Денис
Привет. Случайно попалась программа DriverHub, установил буквально в один клик, всё очень просто и понятно. Программа быстро нашла устаревшие драйвера, обновил, всё понятно и очень быстро. Спасибо разработчикам за программу.
Татьяна
Очень хорошее приложение, все что тупило-работает после замены драйверов. советую
Anonim
Не плохо, вроде работает
буду еще тестить
Сергей
Мне очень понравилась программа, проста в использовании, советую классное и удобное приложение, быстро устанавливаются. Спасибо разработчикам.
Сергей
Мне очень понравилась программа, очень удобное приложение, всем советую
Василий
Очень разочаровался!!! после замены драйверов комп перестал выключаться. Сижу выковыриваю в ручную эту поганую дрянь. У меня платформа AMD, за 27 лет практики с компами первый раз такая ситуация. Очень жалею, пожалуйста осторожно с этой "байдой".
Андрей
все супер удобно советую пользователям
александр
программа супер спасибо огромное
Софиян
Мне очень понравилась программа, проста в использовании, быстро устанавливаются.Спасибо разработчикам. Очень быстро установил все недостающие драйвера
Классное и удобное приложение,Само нашло все нужные драйверы и быстро скачало,без вопросов.Также много дополнительный функций имеет, всем советую
Анатолий
Отличная программа,регулярно пользуюсь ей,очень выручает при переустановке виндовс на
ноутбуке.Огромное спасибо разработчикам. Обновились 12 драйверов
Вячеслав
Очень удобная программа для установки драйверов, простая в использовании, буду обязательно пользоваться!!
Анатолий
Сегодня скачал и установил Driver Hub за 3 минуты. еще за минуту он нашел `12 устаревших драйверов на моем ПК, а еще через 15 минут все было скачано и установлено .Всем рекомендую.Класс!!!
Елена
простая и не очень сложная спасибо
Вадим
Cпасибо разработчикам, проста в использовании, понравилась. Помогла с установкой драйверов! Спасибо!!!
миша
халява вещь нужная и заманчивая. Но как говорят,бесплатный сыр только в мышеловке
Александр
простая программа, понравилась, спасибо, рад буду пользоваться
Олег
Очень удобное приложение.Помогло с установкой драйверов! Спасибо!!!
Хайрулобек
отличная программа очень помог для установки драйверов
Хайрулобек
Очень хорошая программа для установление драйверов
Валентина!!
Мне очень понравилась программа, проста в использовании, быстро устанавливаются
Иилххом
Хорошая программа, спасибо разработчикам. Программа не навязчивая как аналогичные ( рекламы,всякие помощники и т.д.). Все просто и понятно.
Денис
Отличная прога. устанавливает все ,что надо.лучшая в своем роде
игорь
Спасибо разработчикам. Очень быстро установил все недостающие драйвера.
Константин
Мне очень понравилась! на компе все заработало стабильно.
Маргарита
спасибо полезная программа.долго искала такую
Алексей
Удобная программа, простая в использовании. Установка быстрая и качественная. Спасибо разработчикам.
Алексей
Хорошая программа, спасибо разработчикам. Программа не навязчивая как аналогичные ( рекламы,всякие помощники и т.д.). Все просто и понятно.
Гришанов Игорь Юрьевич
Отличная прога. Ничего лишнего. Драйвера устанавливает все те ,что надо. Пробовал Driver Pac? Просто ужас-столько ненужных прог, что уму непостижимо. В итоге- Рекомендую ВСЕМ!
Антон
Вообще программа огонь,лучшая в своем роде
Виталий
Очень быстро установил все недостающие драйвера.
Игорь Юрьевич
Отличная программа. Всё очень просто и без всяких ненужных заморочек. Устанавливает всё самое необходимое. Очень понравилась.
Александр
Полезная программулина. Помогла устранить проблемки с отсутствующими драйверами.
Слава
всё очень здорово и круто. ищет всё качественно!
Я не робот.
ROSTISLAV
Добрый день. Программа просканировала, что есть на компе из устройств без обновлённых драйверов и выдала список. Я выбрал нужные галочкой и обновилось всё. Очень рад, что теперь всё хорошо работает. Спасибо разработчикам.
Талант
Доброго дня разработчики DriverHub. В бесплатной проге мне понравилась база драйверов практически для всех компонентов компьютеров плюс универсальные. После установок работают все системы ПК. Хорошая связь с настроенными пунктами проги. Разъяснение различных действий доходчиво понятно. Спасибо за продвинутую прогу. Прошу предоставить мне бесплатную версию расшириной проги, если можно.
Влад
Отличная программа, долго мучался с поиском драйверов.
Евгений
Давно собираю и ремонтирую компьютеры, и без этой программы не могу обойтись так как она находит все актуальные драйвера даже если ПК совсем был безнадежным. Спасибо за прогу!!! Пользуйтесь не пожалеете.
Сергей
В целом программа хорошая, работает сравнительно быстро. Удобная в работе и проста в использовании
Владимир
Установил бесплатную DriverHub очень доволен замечаний нет
Алексндр
все работает отлично, спасибо прекрасная программа
nur
все хорошо отлично спасибо давно пользуюсь замечаний не замечал программа оличная
nur
все хорошо полюзуюсь отличное приложение прога топ
всегда пользуюсь
всегда пользуюсь,не подводила и сейчас на борту
Бондарев Дмитрий
все хорошо отлично спасибо.Дмитрий
сергей
так держать!!!чудеса встречаются ,бесплатно,и в отличном качестве!!спасибо создателям!!
Stas
Спасибо все отлично буду и дальше пользоваться!!!
Игорь Анатольевич
Все хорошо отлично спасибо. Замечаний нет, программа отличная.
денис
все хорошо отлично спасибо давно пользуюсь замечаний не замечал программа оличная
николай
все хорошо отличное драйвер работает пока не знаю если узнаю напишу как буду пользоваться надеюсь на него потому как кала очень много всего начинаю тестировать сейчас так сразу скажу поверьте в красках
serg
установил программу,отличная программа для установки драйверов уже давно пользуюсь только ей,советую всем эту программу.программа хорошая. Удобная в работе и проста в использовании
игорь
установил программу,отличная программа для установки драйверов уже давно пользуюсь только ей,советую всем эту программу.
андрей
программа хорошая. Удобная в работе и проста в использовании
сергей кочетков
В целом программа хорошая, работает сравнительно быстро. Удобная в работе и проста в использовании
сергей кочетков
программа driverhud очень хорошая много разных драйверов легко скачивается и устанавливается
роман
после обновления не мог поставить контроллер сата.хуб помог.СПОСИБОС.СОВЕТУЮ!!!)))
миха
Отличная прога. Всем советую .Обновил вчера 10 драйверов.
Eldar
Всегда после установки винды первым делом его скачиваю
Алексей
Вчера переустанавливал виндовс так как купил новый жесткий диск. Перед этим почитал в инете о драйверах и программах которые ихскачивают и обновляют. Выбор пал на DriverHub. После установки виндовс запустил прогу и она сама нашла недостающие драйвера. Все произошло быстро и главное бесплатно. Всем рекомендую однозначно!!!
Валентин
Все отлично, не мог с айфона раздать интернет на пк и звуковая карта работала плохо через раз. Решения других людей в инете не помогали ну и я в отчаянии обновил драйвера через DriverHub. Сразу все драйвера обновил и все заработало. Спасибо)
евгений
хорошая штука.мне понравилась.рекомендовать можно друзьям.
вячеслав
Программа норм.Удобно и быстро.
МеГа Пласт
Привет всем! Все драйвера установились, программа отличная, ни чего не запрашивает и оплату, ни хлеба. Отличная, советую попробовать!
Akimat
В целом программа хорошая, работает сравнительно быстро. Удобная в работе и проста в использовании
Василий
Программа прекрасна. работает быстро. спасибо разработчикам !!!
Виктор
Скачал программу и о чудо, обновил 7 драйверов бесплатно. Другие программы находят драйвера, но не бесплатно. Замечательная программа, буду рекомендовать всем своим друзьям.
Дмитрий
не могу воспользоватся требует платной версии
Сергей
В целом программа хорошая, работает сравнительно быстро. Удобная в работе и проста в использовании.
Серёга
Также кроме драйверов устройсив находит програмное обеспечения к устройствам!!
денис
Программа прекрасна подойдет многим людям очень понятный интерфейс и прекрасный функционал. Спасибо разработчикам.
Алексей
Сегодня скачал и установил DriverHub за 3 минуты. еще за минуту он нашел 7 устаревших драйверов на моем ПК, а еще через 5 минут все было обновлено до последних версий. быстро и качественно - главные достоинства, в большего и не нужно. Замечательная и удобная программа, Сам буду пользоваться и всем рекомендую
Яков
отличное приложение комп теперь летает
максим
программа работает отлично я доволен результатом
andrey.
быстро надёжно качественно.рекомендую
сергей
хорошая програма не ожыдал все обновилось респект розрабочику
юрий
классная прога пользуюсь ею уже 2 года. советую
альберт
все классно работает ок буду другим рекомендовать
Николай
отличное предложение !!!ни разу не подводило !!!Огромное спасибо разработчикам !!!
Николай
Очень хорошая программа !!!Регулярно пользуюсь ей, очень выручает при установке виндовса на ноутбуках.
Огромное спасибо разработчикам !!!
Николай
Отличная программа,регулярно пользуюсь ей,очень выручает при переустановке виндовс на ноутбуке.Огромное спасибо разработчикам
Евгений
Пользуюсь давно прога норм рекомендую
Василий
Программа класс .Ставит драйвера коректно и новые по системе .
Константин
программа установлена, работает ок
Ерназар
Хорошая программа, сегоднья начал пользоваться обновил, установил нужные драйвера
андрей
Стоит около 2 лет. В отличии о аналогичных программ ставит корректные драйвера. Другие программы могут и бета-версию поставить, либо вообще кривые драйвера. Нареканий никаких! Всё отлично!
алекс
топ приложуха, уважаю
прям суууууууууупер
виктор
установил драйвера програма работает супер мне нравится
СЕРГЕЙ
класс программа.пользуюсь не давно но пока все нравиться
Владимир
собрал компьютер!!))) не искал драйвера для каждого устройства))) скачал драйвер хаб.. запустил.. и вжжжууууух одним моментом все дрова сложились в поленницу))) рекомендую!!!
Сергей
Самый лучший установщик драйверов. Молодцы. Так держать.
Валерий
Легко установил все драйвера. Рекомендую.
юрий
быстро надёжно качество..рекомендую.
юрий
быстро надёжно качественно.рекомендую
Артемий
очень хороший дривер хаб, очень понравился все есть
Фирдавис
лучще чем йобит драйвер бустер .мне кажеться так.
николай
крутая прога! все нужные дрова нашла и установила на асус.
Алексей
Отличный инструмент, почему раньше о нем не знал
Саид
Отличное приложение ... нашел нужные драйвера и все четко
Юрий
Отличная, удобная прога, без лишних ненужных наворотов! Есть возможность восстановления старых драйверов, при не корректной загрузке. Есть автозапуск и резервное копирование, и ряд других всевозможных плюшек. После загрузки проги быстро обнаружил устаревшие дрова и так же с легкостью их переустановил! Однозначно рекомендую!!! Отдельное спасибо разработчикам!!!
юрий
на мой взгляд лучшая прога из бесплатных для обновления драйверов
Анатолий
После переустановки винды с лёгкостью установил все драйвера, всё работает.
АЛЕКСАНДР
После переустановки винды с лёгкостью установил все драйвера. Рекомендую.
Денис
нашёл нужный драйвер установил ,всё работает
Виктор
Прога супер даже без про версии нашла и установила дрова на ленова Z 500 .Рекомендую. разработчикам спасибо.
Никита
Просто очешуенная программа. Все понятно и главное просто, нажал пару кнопок и все, пошло обновление, без всяких заморочек. Вобщем 9/10 ( один бал убрал т.к. я не узнал о ней раньше)
Денис
Воспользовался DriveHub для старого ноутбука Asus K50IN. Все драйверы были определены и быстро установлены. Другие программы не справились: либо старые версии драйверов поставили, которые глючили и не подходили под систему, либо, как в случае с сопроцессором, вообще не нашли драйвера.
Сергей
Использовал программу впервые. Установилась без проблем. Антивирус не ругался. Необходимые драйвера были найдены и установлены. Хорошая программа, спасибо разработчикам.
Сергей
нашёл нужный драйвер установил ,всё работает
Abdusamat
Программа очень помогает при обновление драйверов моего Acer aspire a515-51g.На сайте поддержки обновления аж 2017-18 годов.Скачал и установил драйверхаб и облегченно вздохнул.
FlamenIce
Отличная программа, особенно когда включаешь голову во время использования. Это же драйвера, а не калькулятор установить. Круто, что DriverHub выдает не самые новые версии драйверов, а самые подходящие версии драйверов. Ведь не всегда новейший драйвер значит лучший. Удобная штука еще раздел полезных программ. Это для быстрого доступа к панели управления к которой в win 10 долезть не просто. А тут все под рукой. В целом удобно. Просканировал, нужные драйвера галочками выбрал и одной кнопкой все установил!
Dr.Dreeeeeeeeee
А не знаешь, откатиться можно после установки драйверов?
Да, там есть раздел восстановление. Там выбираешь устройство и нажимаешь восстановить. Устанавливается тот драйвер который раньше стоял на устройстве.
илья
очень удобно, установка драйверов бесплатная, все прошло хорошо
вова
нашел много драйверов которые были не обновлены класс
Igor
Всегда находит нужный драйвер.Рекомендую.Класс!!!!!
Владимир
Классная программа. Мне очень понравилась. Автоматически находит и скачивает драйвера для твоего устройства. Всё класс.
Aleksey
нашёл нужный драйвер установил ,всё работает
дима
всем советую
дима
отличная программа
Ник
Отличная программа, обновил драйверы. Все работает
БЕХЗОД
Отличная программа пользуюсь первый раз автоматический находит и скачивает драйвера без проблем рекомендую супер.
александр
прога огонь рекомендую она спасает спасибо разработчикам пользуйтесь програмой не пожелеете
александр
прога огонь рекомендую она реально спасает
александр
прога огонь рекомендую
вввввв
класс прога топ
Alisa
Приложение - просто чудо! Случайно его нашла- нужно было хорошенько почистить старые системные файлы, которые занимали много места. Какое было мое удивление, когда я увидела прекрасно оформленную панель навигации, с другими удобными функциями! Я не очень хорошо разбираюсь в компьютерах, програмах- вызвать админ панель для меня-подвиг. А здесь все в одном приложении! Еще раз повторяю, приложение крутое! Особенно для тех, кто хочет сразу в одной програме все- и почистить хлам с файлами, и УСТАНОВИТЬ НОВЕЙШИЕ ДРАЙВЕРА(как пример-я случайно стерла аудио драйвер-эта програма просканировав систему. сразу установила мне новенькие драйвера) . Короче, ребят, мне очень нравится, буду пользоватся нею всегда.
Nikolay
Пользуюсь программой первый раз. Нашёл, скачал, установил. Нужные мне драйвера нашлись и установились. Всё без проблем, даже антивирус не ругался. Отличная программа, спасибо разработчикам.
Martin
Отличная программа, пользуюсь для быстрого обновления драйверов, проблем и ошибок не было
Виталий
Огонь программа, нужные чёткие драйвера всегда находит!