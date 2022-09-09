Отзывы о DriverHub 268 отзывов

Уведомлять меня об ответах на электронную почту

Виктор 3 месяца назад Всё, что вам нужно знать, — Bright Data. Bright Data — это бывшая Luminati (была продана и в процессе переименована в Bright Data). Luminati — это та компашка, которая владела более чем 9 миллионами уникальных выходных узлов; фактически ВЫ для них ресурс, допустим, для ботнета, который потом будет ддосить сайты. Как это имеет отношение к данному софту? Всё просто: когда вы отбились от PUA-инсталлятора и всё же установили это «чудо» для якобы обновления драйверов, вам прямо говорят: «Чтобы ты мог качать драйверы на максимальной скорости, разреши нам взять твой IP и передать его ProxymaData, что работает с сетями Bright Data». Если не дать разрешение, программа будет просто делать имитацию того, что якобы качает обновления дров. В пользовательском соглашении они, конечно же, себя юридически обезопасили, говоря нам о том, что вы же сами дали своё согласие, установив наш софт. Там прямо чёрным по белому написано: не хочешь давать разрешение на использование твоего IP-адреса — не устанавливай наш софт. То есть выбор без выбора. Вы для них просто входная нода, Bright Data продаёт доступ к этим домашним IP-адресам («входным нодам»). Если кто-то из клиентов решал совершить киберпреступление — например, DDoS-атаку на сайт(ы), кардинг или же скачивание запрещённого контента (пиратство, детская порнография и т. д.), — все цифровые следы будут вести на IP-адрес обычного пользователя, каким можете быть и вы.

Для тех, кто сомневается: просто поищите в новостях дела, когда полиция приходила к обычным людям за DDoS-атаками, которые они не совершали. Их IP просто использовали как прокси через такие сети. Bright Data зарабатывает миллионы на продаже доступа к домашним IP, а вы рискуете получить повестку или блокировку от банков/сайтов, которые видят подозрительный трафик с вашего адреса. Ответить SoftSalad 3 месяца назад Здравствуйте, Виктор! Спасибо за ваш отзыв. Хотим прояснить ситуацию и поправить некоторые не совсем корректные ваши заявления и утверждения.

Вы не совсем правильно понимаете технологию и правила, по которым работают операторы прокси сервисов типа ProxymaData и BrightData. Кстати, это совершенно разные операторы и они никак не связаны друг с другом.

Также хотим развеять миф, что программа DriverHub дает фальшивый результат, если вы не согласитесь с чем-то. Это не так. Драйверы, как и скорость, не меняются даже если вы отказались от предложений. Да, вы можете согласиться, и драйверы будут скачиваться чуть быстрее в приоритетном режиме, но вы не правы, что через вас может кто-то DDos-ить или проводить незаконные операции по разным сайтам. Это прямая ложь и вас она не красит.

На этих сервисах предусмотрены белые списки и запрещенные списки, такие как банки, правительственные организации и даже телеграм и другие мессенджеры, чтобы было невозможно зайти или использовать их или как-то применять из под арендованных IP-адресов. Эти списки регулярно обновляются.

Не увлекайтесь лжесвидетельствованием и опорочиванием имен добропорядочных компаний. Да, в сети встречаются сервисы, которые могут предоставлять такие услуги, но они как правила находятся вне каких-то юрисдикций и норм. Напомним, что вы всегда можете удалить установленные модули как от BrightData, так и от ProxymaData, и вас никто в этом не ограничивает. Просто найдите в списке установленных программ записи этих компаний и просто удалите их с вашего ПК. Ответить

Алекс 4 месяца назад Добрый день! Вчера , к счастью, наткнулся в интернете на чудесный прoдукт - DriverHub. Даже не представляете! Я за пол-часа этой замечательной прграммой почи полностью восстановил мой старенький ноутбук Acer. Я его решил "оживить", для использования "как домашний кинотеатр".Уже почти месяц я никак не мог обновить дрвйверы (я же простой чайник-врач-пенсионер, а не продвинутый "айтишник!). Английского языка не знаю... На сайт-производителя ACER попасть не удаётся...Пробовал всякие утилиты типа БУУСТЕР, но увы... А вот вчера поздно вечером, только скачал вашу прогу DriverHub... O ЧУДО! Почти все поменялось! Пявился и звук, и изображение! Сейчас буду заниматься улучшением качества изображеня и особенно клавиатурой-не все буквы сразу пропечатываются...Большое вам спасибо/ Ответить

Rambo 1 год назад всё отлично, драйвера нашёл быстро и установил тоже быстро, мне понравилось Ответить

Юрий 1 год назад DriverHub просто шикарная программа. Ответить

Юрий 1 год назад Очень хорошая программа. Не надо прыгать по сайтом икать драйвера .программа все делает за вас. Ответить

Ник 1 год назад Всё чётко советую эту версию

драйвера обновились понравилось всё Ответить

Сергей 1 год назад Программа супер!!!!я очень долго искал драйвера на комп,но программа "ДРАЙВЕРХАБ"очень быстро помогла все драйвера установить! Ответить

Алексей 1 год назад Очень простая , интуитивно понятная программа; в то же время очень эффективная. Не всё, что она находит устанавливается. В конце концов и другие программы такого рода тоже далеко не на 100 % работают. Короче, я не пожалел, что установил ее. Ответить

Владислав 1 год назад Очень хорошая программа ,Всегда пользуюсь. Ответить

виктор 1 год назад прога не может найти все дайверы Ответить

Виктория 1 год назад супер прога нашла все драйвера какие нужно обновить понравилось быстрая установка ,спасибо Ответить

Николай 1 год назад Отличная программа для установки и обновления драйверов. Ответить

алексей 1 год назад очень полезщная прога без хдопот установил все дравера Ответить

роман 1 год назад супер,посмотрим как дальше будет Ответить

Борис 1 год назад Полная ШЛЯПА!!!! НИ одного драйвера на HUAWEI не установил!!! Ответить

олег 1 год назад суперская програмка DriverHub мне очень понравилась Ответить

дима 1 год назад Отличная программа для установки и обновления драйверов. Первый раз устанавливаю программы DriverHub очень понравился доступность и быстрая установка. дальше больше Ответить

дима 1 год назад Посмотрим пока только скачал эту программу.Большая надежда что эта программа будет нормально работать. Ответить

Сергей 1 год назад Действительно крутая прога. Скачалась быстро весит мало, работает на УРА. Спасибо за удобную прогу. Удачи вам Ответить

Сергей 1 год назад Cкачал утилиту. Очень доволен. Весит мало, работает очень шустро, интерфейс удобен и понятен Ответить

Алия 1 год назад Первый раз устанавливаю программы DriverHub очень понравился доступность и быстрая установка. дальше больше Ответить

Олег 1 год назад Установил DriverHub после переустановки Windows — программа быстро просканировала систему и нашла все отсутствующие/устаревшие драйверы. Установка прошла без сюрпризов, а функция резервного копирования и отката дала уверенность при обновлениях. Особенно порадовала скорость и простота интерфейса — всё интуитивно и без лишнего «мусора». После обновлений исчезли проблемы с Wi‑Fi и звуком, система стала работать стабильнее. Рекомендую всем, кто хочет быстро и безопасно привести драйвера в порядок. Ответить

Аркадий 1 год назад Программа не нашла драйвера на видео карту, а обнова на неё еще в пятом месяце вышла. Обновил через программу, что едет к ней, лазил и случайно нашел инструмент обновления. В результате обновления драйверов на средства ввода и диски переименовала диски, а клавиатура перестала работать, сейчас сижу с той что брал для планшета. Из-за переименования дисков теперь флешка на втором месте, а локальный диск на третьем, из-за чего часто их начал путать, значки у них одинаковые. Пришлось пересоздавать ярлыки и обновлять доступ к нужным мне закрепленным папкам, которые есть на ПК и флешке в качестве резерва. Вместо нужных мне на ПК через закрепленные папки открывал на флешке. Как результат мог потерять нужные мне файлы, сделав резервное копирование с ПК на неё. До меня как-то не сразу дошла причина по которой на флешке оказался подправленный файл, а на ПК старый. Откат драйверов не работает. Категорически не рекомендую данную программу. Ответить

алекс 1 год назад gudПосмотрим пока только скачал эту программу.Большая надежда что эта программа будет нормально работать.

Ответить Ответить

Олег 1 год назад Пробую установить драйвер для принтера HP 1010 c помощью Driver Hub. Жду результат Ответить

Олександр 1 год назад Посмотрим пока только скачал эту программу.Большая надежда что эта программа будет нормально работать. Ответить

Алексей 1 год назад Всем привет. Зашел просто в топ установщиков драйверов, данная программа была на первом месте, решил попробовать. Честно очень даже не зря. Все быстро, просто и доступно. Всем рекомендую Ответить

Денис 1 год назад Здравствуйте , всем! Скачал программу , не веря, что она будет работать. К моему приятному удивлению работает. Обновил драйверы без вымогательства денег! Рекомендую всем. Ответить

Гена 1 год назад Отличная программа для установки и обновления драйверов. Находит все драйвера, скачивает и устанавливает. Очень удобно и оперативно. Ответить

Евгений 1 год назад Скачал, мне нравиться очень Годно Ответить

Владимир 1 год назад не мог корректно подключить внешний блютуз но с помощью DriverHub установились все дрова рекомендую и даже внешнее устройство. супер!!!! Ответить

Sergey 1 год назад Вероятно удобная программа , есть функции с помощью которых можно легко забраться в компьютер. Ответить

Sergey 1 год назад Обновил все мои драйвера! Супер! Ответить

Sergey 1 год назад Попробовал загрузить драйвер монитора DELL , Вроде бы получилось Ответить

сема 1 год назад скачал нет результата нужно оставить отзыв Ответить

Николай 1 год назад посмотрим пока только скочал. пока работает Ответить

DoZer 1 год назад Обновил все мои драйвера! Супер! Ответить

Андрей 1 год назад хотелось бы чтоб помощи больше и ещё лучше было Ответить

Farid 1 год назад Нашел 3 старых драйвера, которые другие средства не обнаружили. Ответить

Евгений 1 год назад DriverHub — это действительно удобный инструмент для автоматического обновления драйверов! Мне понравилась его простая установка и интуитивно понятный интерфейс. Всего за пару кликов программа просканировала систему, нашла устаревшие драйверы и предложила их обновить.

Особенно оценил бесплатную версию с базовыми возможностями, но после акции с получением DriverHub Pro вообще нет никаких ограничений! Резервное копирование, офлайн-установка драйверов и приоритетная поддержка — всё работает отлично.

Рекомендую всем, кто хочет сэкономить время и избежать проблем с совместимостью драйверов. Спасибо за отличный софт! Ответить

Ahmed 1 год назад Я также Присоединяюсь к положительным комментариям об этой программе . Удобная программа , есть функции с помощью которых можно легко забраться в компьютер .Пользовался ею много раз , и она ни разу не подвела .Спасибо разработчикам программы! Ответить

Ahmed 1 год назад Я также Присоединяюсь к положительным комментариям об этой программе . Удобная программа , есть функции с помощью которых можно легко забраться в компьютер .Пользовался ею много раз , и она ни разу не подвела .Спасибо разработчикам программы! Ответить

ValentinDubinka 1 год назад Ну слушайте разрабы, прога действительно збс, оч помогла когда я снес винду, да и так по мелочи дрова закидывает, так то да, ty гц пацаны! Ответить

Владимир 1 год назад Здравствуйте , всем! Скачал программу , не веря, что она будет работать. К моему приятному удивлению работает. Обновил драйверы без вымогательства денег! Большое спасибо разработчикам! Рекомендую всем. Ответить

илья 1 год назад класс . давно пользуюсь устраивает вполне программка не создает проблем все довольно просто. Ответить

владимир 1 год назад Очень интересная и полезная программа. Упрощает поиск нужных драйверов и приложений. Спасибо разработчикам! Ответить

Анатолий 1 год назад Я также Присоединяюсь к положительным комментариям об этой программе . Удобная программа , есть функции с помощью которых можно легко забраться в компьютер .Пользовался ею много раз , и она ни разу не подвела .Спасибо разработчикам программы! Ответить

Анатолий 1 год назад Очень интересная и полезная программа. Упрощает поиск нужных драйверов и приложений. Спасибо разработчикам! Ответить

Роман 1 год назад давно пользуюсь устраивает вполне программка не создает проблем все довольно просто. Ответить

Виталий 1 год назад По моему это самая адекватная прога по поиску драйверов для меня. Ответить

Андрей 1 год назад Отличная программа, обновил драйверы. Все работает Ответить

Александр 1 год назад Хорошая программа, выручает на 80%, кое-что вручную доуставлять приходится, но это мелочи жизни. Ответить

Роман Вилло 1 год назад Хорошая программа для установки/обновления драйверов, но когда устанавливал программу на Win7 она не заработала (Это на нетбуке на котором на 8.1 драйверов нет),пришлось в ручную искать. Четыре звезды, не более. Ответить

Vlad. 1 год назад Присоединяюсь к положительным комментариям об этой программе . Удобная программа , есть функции с помощью которых можно легко забраться в компьютер .Пользовался ею много раз , и она ни разу не подвела ... Ответить

Бахтияр 2 года назад Сегодня скачал, хорошая программа. Я доволен! Да есть разница в качестве звука и ещё программа бесплатная! Огромное спасибо разработчикам! Ответить

usoma 2 года назад хорошая программа решает сразу кучу проблем , еще и бесплатная Ответить

Иван 2 года назад Очень хорошая программа !!!Регулярно пользуюсь ей, очень выручает при установке виндовса на ноутбуках. Огромное спасибо разработчикам !!! Ответить

алекс 3 года назад Очень хорошая программа !!!Регулярно пользуюсь ей, очень выручает при установке виндовса на ноутбуках. Огромное спасибо разработчикам !!! Ответить

Олег 3 года назад Неплохо справляется со своей задачей плюс нужные программы.Очень понравилось.Рекомендую к использованию. Ответить

Алексей 3 года назад хорошая программа решает сразу кучу проблем , еще и бесплатная Ответить

Андрей 3 года назад Программа супер. Не мого найти и установить драйвер на старый сканер. Так она не только нашла но спокойно установила. Класс.

Бустер помутнее будет. Не все находит и не так быстро. Ответить

Денис 3 года назад очень помогла все драйвера скачала спасибо Ответить

Денис 3 года назад Очень помогла спасибо разработчикам Ответить

Богдан 3 года назад Очень хорошая программа , долго боролся с синим экраном и только с помощью неё избавился !!! Ответить

Джоник 3 года назад Очень хорошая программа , долго боролся с синим экраном и только с помощью неё избавился !!! Ответить

Игорь 3 года назад Очень крутая программа! Пользуюсь давно, очень удобно и быстро! Ответить

игорь 3 года назад норм работает. Отличная программа для поиска и установления драйверов. Ответить

Роман 3 года назад полная версия программы намного лучше, у нее весь спектр драйверов и обновлений, так что приобретайте полную версию программы DriverHub. Ответить

Андрей 3 года назад как хорошо что не купил эту программу, ***** редкосное. Ничем не помогла Ответить

Александр 3 года назад программа очень удобная в ней всё что нужно всегда могу найти всем саветаю пользоваться Ответить

Игорь 3 года назад Пока только + программа действительно помогла будем дальше те6стировать спасибо разработчикам Ответить

Валерий 3 года назад Отличная программа для поиска и установления драйверов. рекомендую всем. Помогла устранить проблемы Ответить

сергей 3 года назад Приложение Супер!DriverHub это самая лучшая по по поиску драйверов программа. Желаю процветания. Ответить

александр 3 года назад спасибо. быстро удобно. все отлично мне очень понравилось советую попробовать Ответить

kakos 3 года назад прога огонь выручала не раз всё что нужно есть Ответить

Олег 3 года назад Наверное лучшая программа по поиску драйверов ,всё понравилось. Всё отлично. Большое спасибо разработчикам. Ответить Ирина 3 года назад У меня ноутбук сломался после этой программы( Пропал звук, сместилась картинка и размер окон. Исчезла звукозапись. Внешний жесткий диск как ноутбук не видел, так и продолжает не видеть. Отвратительная программа. Врагу не пожелаю. Всё слетело. Сколько будет стоить ремонт?( Ответить

Сергей 3 года назад Хорошая программа любой драйвер запускается. Спасибо создатеям Ответить

Александр 3 года назад Впервые пользуюсь данными услугами но очень удобно. Ответить

Александр 3 года назад DriverHub довольно неплохая программа для поиска и установки актуальных драйверов как системных так и для подключенного оборудования ( на удивление даже generic bluetooth radio драйвер для windows 10 программа нашла ) . Очень даже советую для скачивания и установки . Ответить

Руслан 3 года назад Крутая программа помогает во всём удобно и просто Ответить

Сергей 3 года назад Программа оч понравилась! Сожалею, что раньше не знал о ее существовании. Спасибо Ответить

Артур 3 года назад Отличная программа!!! Запустил и всё автоматически скачивается и устанавливается. Причем программа сначала сама сканирует оборудование и сама же подбирает драйвера. Очень удобная и простая в пользовании. Рекомендовал всем друзьям и знакомым. Ответить

Сергей 3 года назад Всё отлично. Большое спасибо разработчикам .Простая и удобная программа. Ответить

Сергей 3 года назад Нашел абсолютно все. Все драйвера проставились без проблем. Пробовал специально найти другими установщиками - нового ничего не нашли! Супер! Ответить

Игорь 3 года назад Удобная в решении проблем с драйверами.Меня устраивает Ответить

Влад 3 года назад Very good,i download every drivrs here Ответить

Велизар 3 года назад Крайне не рекомендую к установке, после того как я установил у меня слетела клавиатура и пришлось чинить весь ПК починка которого составила 2000 рублей. Ужас просто Ответить

Виталий 3 года назад Хорошо продуман интерфейс программы,В автоматическом режиме происходит проверка и установка.Спасибо за хорошую разработку. Ответить

Василь 3 года назад Отличная программа,регулярно пользуюсь ей,очень выручает при переустановке виндовс на ноутбуке.Огромное спасибо разработчикам Ответить

Василь 3 года назад Только начинаю пользоваться,ну пока всё нравится.Удобно и просто Ответить

Сергей 3 года назад Я новичок , но доступно очень просто,только скорость маленькая... Ответить

Алексей 3 года назад Всё отлично!Обновились всё драйвера,Всем Мира и добра! Ответить

Ярослав 3 года назад Прекрасный помощник в установки драйверов windows и прочих бонусов..

Лёгок в использовании и с понятным интерфейсом, что немаловажно для тех кто плохо знает пк..

В завершение скажу, просто и понятно.. :-) Ответить

Владимир 3 года назад Поставил запустил и все... Для обновления дров не пришлось даже покупать про-версию, хватило пробной.Достаточно хороший софт.РЕКОМЕНДУЮ Ответить

Aлександр 3 года назад Круто.Программа супер все драйвера обновлены ноут летает спасибо за такую прогу. Ответить

Никита 3 года назад Благодарю разработчиков данной замечательной программы для поиска и обновления драйверов !:) Вы мне очень помогли, так как я нигде не мог найти драйвера для своей старенькой материнки !:) Спасибо :) Ответить

Николай 3 года назад Для начала отлично!!! Только что скачал. Как говорится дальше будем посмотреть. Пару тройку дней поработаю, дополнительно сообщу. Но на данное время программа просто красава. Огромное спасибо разработчикам. Ответить

Владимир 3 года назад Отличная програма всем рекомендую Ответить

Сергей 3 года назад На старый свой ноутбук долго искал драйвера по всему простору интернета. Потом увидел статью по поводу применения этой замечательной программы, прошёл по ссылке скачал и всё получилось автоматически, программа проанализировала ноутбук, сама нашла нужные драйвера, и вот я счастливый пользовать своего обновлённого ноутбука Sony. Ответить

Абди 3 года назад Очень хорошая программа. Только установил но уже нравиться Ответить

саня 3 года назад хорошая программа взял установил драйвера хорошо удобно Ответить

Александр 3 года назад Пробовал много подобных приложений. это лучшее! Ответить

Александр 3 года назад Давно искал такое приложение! Обновилось все само до последних версий, очень удобно! рекомендую! Ответить

Aleks 3 года назад Все просто доступно понятно скачал и остался довольным Ответить

Алексей 3 года назад Все драйвера установились без проблем под Windows 11 Ответить

Василий 3 года назад Только начинаю пользоваться,ну пока всё нравится.Удобно и просто . Ответить

Василий 3 года назад Только начинаю пользоваться, всё понравилось. Всё отлично. Большое спасибо разработчикам . Ответить

Андрей 3 года назад на мой взгляд, самая лучшая программа по поиску драйверов. Ответить

Андрей 3 года назад шикарная программа,просто спасла меня Ответить

Анастасия 3 года назад Простая и удобная программа, спасибо большое, все нравится Ответить

NIKOLAJ 3 года назад программа супер все драйвера обновлены ноут летает спасибо за такую прогу Ответить

Серега 3 года назад Отлично а главное самостоятельная программа кликнул и иди пить чай .Сама все сделает за тебя.Спасибо огромное ребятам за прогу.... Ответить

Сергей 3 года назад DriverHub довольно неплохая программа для поиска и установки актуальных драйверов как системных так и для подключенного оборудования ( на удивление даже для монитора программа нашла ) . Очень даже советую для скачивания и установки . Ответить

Дима 3 года назад Только начинаю пользоваться,ну пока всё нравится.Удобно и просто . Ответить

юрий 3 года назад очень понравилось просто в использовании и очень удобно в использовании всем рекомендую Ответить

иван 3 года назад програма работае все хорошо 5+ Ответить

олег 3 года назад Мне очень понравилась программа, проста в использовании, советую классное и удобное приложение, быстро устанавливаются. Спасибо разработчикам. Ответить

Павел 3 года назад Мне очень понравилась программа, проста в использовании, советую классное и удобное приложение, быстро устанавливаются. Спасибо разработчикам. Ответить

Дмитрий 3 года назад Очень интересная програмка, где не надо лазить по сайтам производителей железа, дабы установить драйвера Ответить

Александр 3 года назад Установил DriverHub Pro замечательная вещь все драйвера в которых нуждается компьютер программа нашла и установила. Рекомендую всем. Ответить

Антон 3 года назад Очень удобное приложение спасибо сосдателям за это дорование!!!!! Ответить

Сергей 3 года назад Программа, проста в использовании, советую классное и удобное приложение, быстро устанавливаются. Спасибо разработчикам. Ответить

Юрий 3 года назад Программа мне понравилась все просто понятно не требует не каких усилий!! Ответить

Юрий 3 года назад драйвер хаб супер приложения быстро и все понятно !!!!! Ответить

Андрей 3 года назад Не могу рекомендовать! У каждого свой вкус! Просто поставьте и есть уверенность, что понравится! Лично я так и сделал!))))) Ответить

Юрий 3 года назад Раньше пользовался регулярно. очень выручала! Ответить

ВИКТОР 3 года назад СУПЕР.УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ БЕЗ ПРОБЛЕМ Ответить

олег 3 года назад программа полезная и нужная даже школьнику

программа полезная простая рекомендую Ответить

Андрей 3 года назад хорошая программа нечего лишьнего все необходимое находит и устонавливае и не кокой рекламмы Ответить

Мирсадик 3 года назад отличный драйвер с ним установил все драйвера посоветую своим друзьям Ответить

shuravisj 3 года назад удобная прога. мало весит, большая библиотека. до установки предлагает не подписанные драйвера. есть возможность выбора. Ответить

SERGEY KUGAEVSKY 3 года назад рекомендую,давно нравиться,быстро ,драва встают без проблем Ответить

валентина 3 года назад отличная программа. рекомендую Ответить

алекс 3 года назад отличный драйвер с ним установил все драйвера посоветую своим друзьям Ответить

Тажудин 3 года назад отлично,прекрасная утилита,нашёл все драйвера без проблем Ответить

роман 3 года назад отличная прекрасная утилита,после переустановки виндовс нашла все драйвера без проблем установила на всё вместе с переустановкой у меня заняло 1 час .ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!!! Ответить

Денис 3 года назад Привет. Случайно попалась программа DriverHub, установил буквально в один клик, всё очень просто и понятно. Программа быстро нашла устаревшие драйвера, обновил, всё понятно и очень быстро. Спасибо разработчикам за программу. Ответить

Татьяна 3 года назад Очень хорошее приложение, все что тупило-работает после замены драйверов. советую Ответить

Anonim 3 года назад Не плохо, вроде работает

буду еще тестить Ответить

Сергей 3 года назад Мне очень понравилась программа, проста в использовании, советую классное и удобное приложение, быстро устанавливаются. Спасибо разработчикам. Ответить

Сергей 3 года назад Мне очень понравилась программа, очень удобное приложение, всем советую Ответить

Василий 3 года назад Очень разочаровался!!! после замены драйверов комп перестал выключаться. Сижу выковыриваю в ручную эту поганую дрянь. У меня платформа AMD, за 27 лет практики с компами первый раз такая ситуация. Очень жалею, пожалуйста осторожно с этой "байдой". Ответить

Андрей 3 года назад все супер удобно советую пользователям Ответить

александр 3 года назад программа супер спасибо огромное Ответить

Софиян 3 года назад Мне очень понравилась программа, проста в использовании, быстро устанавливаются.Спасибо разработчикам. Очень быстро установил все недостающие драйвера Ответить

Софиян 3 года назад отличная программа.спасибо.Все стабильно работает. Ответить

лана 3 года назад Классное и удобное приложение,Само нашло все нужные драйверы и быстро скачало,без вопросов.Также много дополнительный функций имеет, всем советую Ответить

Анатолий 3 года назад Отличная программа,регулярно пользуюсь ей,очень выручает при переустановке виндовс на

ноутбуке.Огромное спасибо разработчикам. Обновились 12 драйверов Ответить

Вячеслав 3 года назад Очень удобная программа для установки драйверов, простая в использовании, буду обязательно пользоваться!! Ответить

Анатолий 3 года назад Сегодня скачал и установил Driver Hub за 3 минуты. еще за минуту он нашел `12 устаревших драйверов на моем ПК, а еще через 15 минут все было скачано и установлено .Всем рекомендую.Класс!!! Ответить

Елена 3 года назад простая и не очень сложная спасибо Ответить

Вадим 3 года назад Cпасибо разработчикам, проста в использовании, понравилась. Помогла с установкой драйверов! Спасибо!!! Ответить

миша 3 года назад халява вещь нужная и заманчивая. Но как говорят,бесплатный сыр только в мышеловке Ответить

Александр 3 года назад простая программа, понравилась, спасибо, рад буду пользоваться Ответить

Олег 3 года назад Очень удобное приложение.Помогло с установкой драйверов! Спасибо!!! Ответить

Хайрулобек 3 года назад отличная программа очень помог для установки драйверов Ответить

Хайрулобек 3 года назад Очень хорошая программа для установление драйверов Ответить

Валентина!! 3 года назад Мне очень понравилась программа, проста в использовании, быстро устанавливаются Ответить

Иилххом 4 года назад Хорошая программа, спасибо разработчикам. Программа не навязчивая как аналогичные ( рекламы,всякие помощники и т.д.). Все просто и понятно. Ответить

Денис 4 года назад Отличная прога. устанавливает все ,что надо.лучшая в своем роде Ответить

игорь 4 года назад Спасибо разработчикам. Очень быстро установил все недостающие драйвера. Ответить

Константин 4 года назад Мне очень понравилась! на компе все заработало стабильно. Ответить

Маргарита 4 года назад спасибо полезная программа.долго искала такую Ответить

Алексей 4 года назад Удобная программа, простая в использовании. Установка быстрая и качественная. Спасибо разработчикам. Ответить

Алексей 4 года назад Хорошая программа, спасибо разработчикам. Программа не навязчивая как аналогичные ( рекламы,всякие помощники и т.д.). Все просто и понятно. Ответить

Гришанов Игорь Юрьевич 4 года назад Отличная прога. Ничего лишнего. Драйвера устанавливает все те ,что надо. Пробовал Driver Pac? Просто ужас-столько ненужных прог, что уму непостижимо. В итоге- Рекомендую ВСЕМ! Ответить

Антон 4 года назад Вообще программа огонь,лучшая в своем роде Ответить

Виталий 4 года назад Очень быстро установил все недостающие драйвера. Ответить

Игорь Юрьевич 4 года назад Отличная программа. Всё очень просто и без всяких ненужных заморочек. Устанавливает всё самое необходимое. Очень понравилась. Ответить

Александр 4 года назад Полезная программулина. Помогла устранить проблемки с отсутствующими драйверами. Ответить

Слава 4 года назад всё очень здорово и круто. ищет всё качественно!

Я не робот. Ответить

ROSTISLAV 4 года назад Добрый день. Программа просканировала, что есть на компе из устройств без обновлённых драйверов и выдала список. Я выбрал нужные галочкой и обновилось всё. Очень рад, что теперь всё хорошо работает. Спасибо разработчикам. Ответить

Талант 4 года назад Доброго дня разработчики DriverHub. В бесплатной проге мне понравилась база драйверов практически для всех компонентов компьютеров плюс универсальные. После установок работают все системы ПК. Хорошая связь с настроенными пунктами проги. Разъяснение различных действий доходчиво понятно. Спасибо за продвинутую прогу. Прошу предоставить мне бесплатную версию расшириной проги, если можно. Ответить

Влад 4 года назад Отличная программа, долго мучался с поиском драйверов. Ответить

Евгений 4 года назад Давно собираю и ремонтирую компьютеры, и без этой программы не могу обойтись так как она находит все актуальные драйвера даже если ПК совсем был безнадежным. Спасибо за прогу!!! Пользуйтесь не пожалеете. Ответить

Сергей 4 года назад В целом программа хорошая, работает сравнительно быстро. Удобная в работе и проста в использовании Ответить

Владимир 4 года назад Установил бесплатную DriverHub очень доволен замечаний нет Ответить

Алексндр 4 года назад все работает отлично, спасибо прекрасная программа Ответить

nur 4 года назад все хорошо отлично спасибо давно пользуюсь замечаний не замечал программа оличная Ответить

nur 4 года назад все хорошо полюзуюсь отличное приложение прога топ Ответить

всегда пользуюсь 4 года назад всегда пользуюсь,не подводила и сейчас на борту Ответить

Бондарев Дмитрий 4 года назад все хорошо отлично спасибо.Дмитрий Ответить

сергей 4 года назад так держать!!!чудеса встречаются ,бесплатно,и в отличном качестве!!спасибо создателям!! Ответить

Stas 4 года назад Спасибо все отлично буду и дальше пользоваться!!! Ответить

Игорь Анатольевич 4 года назад Все хорошо отлично спасибо. Замечаний нет, программа отличная. Ответить

денис 4 года назад все хорошо отлично спасибо давно пользуюсь замечаний не замечал программа оличная Ответить

николай 4 года назад все хорошо отличное драйвер работает пока не знаю если узнаю напишу как буду пользоваться надеюсь на него потому как кала очень много всего начинаю тестировать сейчас так сразу скажу поверьте в красках Ответить

serg 4 года назад установил программу,отличная программа для установки драйверов уже давно пользуюсь только ей,советую всем эту программу.программа хорошая. Удобная в работе и проста в использовании Ответить

игорь 4 года назад установил программу,отличная программа для установки драйверов уже давно пользуюсь только ей,советую всем эту программу. Ответить

андрей 4 года назад программа хорошая. Удобная в работе и проста в использовании Ответить

сергей кочетков 4 года назад В целом программа хорошая, работает сравнительно быстро. Удобная в работе и проста в использовании Ответить

сергей кочетков 4 года назад программа driverhud очень хорошая много разных драйверов легко скачивается и устанавливается Ответить

роман 4 года назад после обновления не мог поставить контроллер сата.хуб помог.СПОСИБОС.СОВЕТУЮ!!!))) Ответить

миха 4 года назад Отличная прога. Всем советую .Обновил вчера 10 драйверов. Ответить

Eldar 4 года назад Всегда после установки винды первым делом его скачиваю Ответить

Алексей 4 года назад Вчера переустанавливал виндовс так как купил новый жесткий диск. Перед этим почитал в инете о драйверах и программах которые ихскачивают и обновляют. Выбор пал на DriverHub. После установки виндовс запустил прогу и она сама нашла недостающие драйвера. Все произошло быстро и главное бесплатно. Всем рекомендую однозначно!!! Ответить

Валентин 4 года назад Все отлично, не мог с айфона раздать интернет на пк и звуковая карта работала плохо через раз. Решения других людей в инете не помогали ну и я в отчаянии обновил драйвера через DriverHub. Сразу все драйвера обновил и все заработало. Спасибо) Ответить

евгений 4 года назад хорошая штука.мне понравилась.рекомендовать можно друзьям. Ответить

вячеслав 4 года назад Программа норм.Удобно и быстро. Ответить

МеГа Пласт 4 года назад Привет всем! Все драйвера установились, программа отличная, ни чего не запрашивает и оплату, ни хлеба. Отличная, советую попробовать! Ответить

Akimat 4 года назад В целом программа хорошая, работает сравнительно быстро. Удобная в работе и проста в использовании Ответить

Василий 4 года назад Программа прекрасна. работает быстро. спасибо разработчикам !!! Ответить

Виктор 4 года назад Скачал программу и о чудо, обновил 7 драйверов бесплатно. Другие программы находят драйвера, но не бесплатно. Замечательная программа, буду рекомендовать всем своим друзьям. Ответить

Дмитрий 4 года назад не могу воспользоватся требует платной версии Ответить

Сергей 4 года назад В целом программа хорошая, работает сравнительно быстро. Удобная в работе и проста в использовании. Ответить

Серёга 4 года назад Также кроме драйверов устройсив находит програмное обеспечения к устройствам!! Ответить

денис 4 года назад Программа прекрасна подойдет многим людям очень понятный интерфейс и прекрасный функционал. Спасибо разработчикам. Ответить

Алексей 4 года назад Сегодня скачал и установил DriverHub за 3 минуты. еще за минуту он нашел 7 устаревших драйверов на моем ПК, а еще через 5 минут все было обновлено до последних версий. быстро и качественно - главные достоинства, в большего и не нужно. Замечательная и удобная программа, Сам буду пользоваться и всем рекомендую Ответить

Яков 4 года назад отличное приложение комп теперь летает Ответить

максим 4 года назад программа работает отлично я доволен результатом Ответить

andrey. 4 года назад быстро надёжно качественно.рекомендую Ответить

сергей 4 года назад хорошая програма не ожыдал все обновилось респект розрабочику Ответить

юрий 4 года назад классная прога пользуюсь ею уже 2 года. советую Ответить

альберт 4 года назад все классно работает ок буду другим рекомендовать Ответить

Николай 4 года назад отличное предложение !!!ни разу не подводило !!!Огромное спасибо разработчикам !!! Ответить

Николай 4 года назад Очень хорошая программа !!!Регулярно пользуюсь ей, очень выручает при установке виндовса на ноутбуках.

Огромное спасибо разработчикам !!! Ответить

Николай 4 года назад Отличная программа,регулярно пользуюсь ей,очень выручает при переустановке виндовс на ноутбуке.Огромное спасибо разработчикам Ответить

Евгений 4 года назад Пользуюсь давно прога норм рекомендую Ответить

Василий 4 года назад Программа класс .Ставит драйвера коректно и новые по системе . Ответить

Константин 4 года назад программа установлена, работает ок Ответить

Ерназар 4 года назад Хорошая программа, сегоднья начал пользоваться обновил, установил нужные драйвера Ответить

андрей 4 года назад Стоит около 2 лет. В отличии о аналогичных программ ставит корректные драйвера. Другие программы могут и бета-версию поставить, либо вообще кривые драйвера. Нареканий никаких! Всё отлично! Ответить

алекс 4 года назад топ приложуха, уважаю

прям суууууууууупер Ответить

виктор 4 года назад установил драйвера програма работает супер мне нравится Ответить

СЕРГЕЙ 4 года назад класс программа.пользуюсь не давно но пока все нравиться Ответить

Владимир 4 года назад собрал компьютер!!))) не искал драйвера для каждого устройства))) скачал драйвер хаб.. запустил.. и вжжжууууух одним моментом все дрова сложились в поленницу))) рекомендую!!! Ответить

Сергей 4 года назад Самый лучший установщик драйверов. Молодцы. Так держать. Ответить

Валерий 4 года назад Легко установил все драйвера. Рекомендую. Ответить

юрий 4 года назад быстро надёжно качество..рекомендую. Ответить

юрий 4 года назад быстро надёжно качественно.рекомендую Ответить

Артемий 4 года назад очень хороший дривер хаб, очень понравился все есть Ответить

Фирдавис 4 года назад лучще чем йобит драйвер бустер .мне кажеться так. Ответить

николай 4 года назад крутая прога! все нужные дрова нашла и установила на асус. Ответить

Алексей 4 года назад Отличный инструмент, почему раньше о нем не знал Ответить

Саид 4 года назад Отличное приложение ... нашел нужные драйвера и все четко Ответить

Юрий 4 года назад Отличная, удобная прога, без лишних ненужных наворотов! Есть возможность восстановления старых драйверов, при не корректной загрузке. Есть автозапуск и резервное копирование, и ряд других всевозможных плюшек. После загрузки проги быстро обнаружил устаревшие дрова и так же с легкостью их переустановил! Однозначно рекомендую!!! Отдельное спасибо разработчикам!!! Ответить

юрий 4 года назад на мой взгляд лучшая прога из бесплатных для обновления драйверов Ответить

Анатолий 4 года назад После переустановки винды с лёгкостью установил все драйвера, всё работает. Ответить

АЛЕКСАНДР 4 года назад После переустановки винды с лёгкостью установил все драйвера. Рекомендую. Ответить

Денис 4 года назад нашёл нужный драйвер установил ,всё работает Ответить

Виктор 4 года назад Прога супер даже без про версии нашла и установила дрова на ленова Z 500 .Рекомендую. разработчикам спасибо. Ответить

Никита 4 года назад Просто очешуенная программа. Все понятно и главное просто, нажал пару кнопок и все, пошло обновление, без всяких заморочек. Вобщем 9/10 ( один бал убрал т.к. я не узнал о ней раньше) Ответить

Денис 4 года назад Воспользовался DriveHub для старого ноутбука Asus K50IN. Все драйверы были определены и быстро установлены. Другие программы не справились: либо старые версии драйверов поставили, которые глючили и не подходили под систему, либо, как в случае с сопроцессором, вообще не нашли драйвера. Ответить

Сергей 4 года назад Использовал программу впервые. Установилась без проблем. Антивирус не ругался. Необходимые драйвера были найдены и установлены. Хорошая программа, спасибо разработчикам. Ответить

Сергей 4 года назад нашёл нужный драйвер установил ,всё работает Ответить

Abdusamat 4 года назад Программа очень помогает при обновление драйверов моего Acer aspire a515-51g.На сайте поддержки обновления аж 2017-18 годов.Скачал и установил драйверхаб и облегченно вздохнул. Ответить

FlamenIce 4 года назад Отличная программа, особенно когда включаешь голову во время использования. Это же драйвера, а не калькулятор установить. Круто, что DriverHub выдает не самые новые версии драйверов, а самые подходящие версии драйверов. Ведь не всегда новейший драйвер значит лучший. Удобная штука еще раздел полезных программ. Это для быстрого доступа к панели управления к которой в win 10 долезть не просто. А тут все под рукой. В целом удобно. Просканировал, нужные драйвера галочками выбрал и одной кнопкой все установил! Ответить Dr.Dreeeeeeeeee 4 года назад А не знаешь, откатиться можно после установки драйверов? Ответить Dr.Dreeeeeeeeee А не знаешь, откатиться можно после установки драйверов? FlamenIce 4 года назад Да, там есть раздел восстановление. Там выбираешь устройство и нажимаешь восстановить. Устанавливается тот драйвер который раньше стоял на устройстве. Ответить

илья 4 года назад очень удобно, установка драйверов бесплатная, все прошло хорошо Ответить

вова 4 года назад нашел много драйверов которые были не обновлены класс Ответить

Igor 4 года назад Всегда находит нужный драйвер.Рекомендую.Класс!!!!! Ответить

Владимир 4 года назад Классная программа. Мне очень понравилась. Автоматически находит и скачивает драйвера для твоего устройства. Всё класс. Ответить

Aleksey 4 года назад нашёл нужный драйвер установил ,всё работает Ответить

дима 4 года назад всем советую Ответить

дима 4 года назад отличная программа Ответить

Ник 4 года назад Отличная программа, обновил драйверы. Все работает Ответить БЕХЗОД 4 года назад Отличная программа пользуюсь первый раз автоматический находит и скачивает драйвера без проблем рекомендую супер. Ответить

александр 4 года назад прога огонь рекомендую она спасает спасибо разработчикам пользуйтесь програмой не пожелеете Ответить

александр 4 года назад прога огонь рекомендую она реально спасает Ответить

александр 4 года назад прога огонь рекомендую Ответить

вввввв 4 года назад класс прога топ Ответить

Alisa 4 года назад Приложение - просто чудо! Случайно его нашла- нужно было хорошенько почистить старые системные файлы, которые занимали много места. Какое было мое удивление, когда я увидела прекрасно оформленную панель навигации, с другими удобными функциями! Я не очень хорошо разбираюсь в компьютерах, програмах- вызвать админ панель для меня-подвиг. А здесь все в одном приложении! Еще раз повторяю, приложение крутое! Особенно для тех, кто хочет сразу в одной програме все- и почистить хлам с файлами, и УСТАНОВИТЬ НОВЕЙШИЕ ДРАЙВЕРА(как пример-я случайно стерла аудио драйвер-эта програма просканировав систему. сразу установила мне новенькие драйвера) . Короче, ребят, мне очень нравится, буду пользоватся нею всегда. Ответить

Nikolay 4 года назад Пользуюсь программой первый раз. Нашёл, скачал, установил. Нужные мне драйвера нашлись и установились. Всё без проблем, даже антивирус не ругался. Отличная программа, спасибо разработчикам. Ответить