Driver Checker – программа для осуществления поиска, удаления и замены устаревших или вышедших из строя драйверов. Это не только эффективный и быстрый инструмент, но и обширная база данных – в арсенале программы содержится более 1 млн. сведений о разных драйверах.

Важно! Программа давно не обновляется. Для установки драйверов рекомендуем современную программу DriverHub

Принцип работы Driver Checker прост: оперативный поиск и удаление непригодных драйверов и установка новых программных компонентов, которые поддерживает текущая операционная система.

Дополнительные возможности программы: резервация и восстановление драйверов из архивов. Данная операция требуется для установки обновленных драйверов на тот случай, если в системе произошел сбой и драйверы не были установлены сразу.