SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Docker Desktop

В данном списке представлены программы для замены Docker Desktop. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Docker Desktop, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

VirtualBox
VirtualBox

Версия 7.2.20

Установка виртуальной операционной системы

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
VMware Workstation
VMware Workstation

Версия 17.5.1

Создание виртуальной рабочей машины

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)