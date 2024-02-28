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Docker Desktop

Docker Desktop

Программа для создания контейнеров и управления ими.

3,2 (15)
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Актуальная версия 4.95.0
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История изменений

Версия 4.95.0

  • Исправлено: после запуска Docker Desktop больше не перезапускал движок, если политика администратора включала Enhanced Container Isolation.
  • Исправлено: автозагрузка обновлений больше не начиналась до входа в систему на машинах с обязательным входом, из-за чего могла игнорироваться политика запрета обновлений.
  • Исправлено: Docker Desktop лучше обрабатывает сбои запуска через WSL 3.0.1 — теперь docker info больше не сообщает Docker Desktop (containerized) вместо Docker Desktop, из-за чего ломался docker debug при включённом Registry Access Management.
  • Исправлено: ошибка обновления Windows, из-за которой app.asar считался заблокированным Docker Desktop.
  • Исправлено: установщик Windows больше не удаляет диск данных WSL при обновлении, если data root находится внутри папки установки.
  • Исправлено: Docker Desktop больше не может тихо не стартовать при запуске Hyper-V, если файл hosts защищён антивирусом или средством защиты конечных точек.
  • Исправлены проблемы Windows с обработкой WSL/MSYS2 native symlink (LX symlink), экспортом sparse stream через backup tar и гонкой при закрытии named pipe listener.
  • Добавлено отдельное сообщение об ошибке, когда виртуальная машина Hyper-V не может запуститься из-за нехватки свободной памяти на хосте.
  • Исправлен редкий сбой MSI-установки (код 1603) на Windows, вызванный гонкой custom actions для аналитики с другими шагами установщика.
  • Исправлена тихая установка per-user на Windows на машинах, где отключена Virtual Machine Platform: теперь Docker Desktop не стартует и не завершает установку «успешно» без работы.
  • Установщик Windows теперь явно сообщает об ошибке, если per-user установка запускается из учётной записи SYSTEM, вместо тихой установки в профиль SYSTEM.
  • Исправлена проблема, из-за которой после перезапуска Hyper-V VM могла не стартовать, если её диск ещё находился в процессе сжатия.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 4.91.0
    • Ask Gordon перенесён в боковую панель; для контейнеров, образов и томов с обнаруженной проблемой добавлен быстрый запуск диагностики.
    • Исправлено зависание создания диагностического архива при недоступной файловой системе.
    • Изменение таймера автоматической паузы теперь применяется сразу, даже если Docker Desktop уже простаивает.
    • Исправлены сбои интерфейса при загрузке большого количества образов и другие падения Dashboard.
    • При ошибке запуска Docker Engine интерфейс теперь показывает конкретную причину, если она известна.
    • Исправлены проблемы общих папок: обмен файлов через renameat2, mmap для Synchronized File Share, утечка места на виртуальном диске и ошибочный владелец 0:0.
    • В Windows исправлено зависание на этапе Starting после обновления через WinGet.
    • Улучшена работа Docker VMM: параметр больше не исчезает, проверяется совместимость хоста и предлагается возврат к рабочему движку.
    • Настройка noWindowsContainers больше не сбрасывается при самообновлении; для общесистемных установок добавлен переход на установку для текущего пользователя без прав администратора при будущих обновлениях.
    • Исправлен запуск после аварийного завершения из-за оставшегося socket-файла и улучшена диагностика сторонних плагинов WSL.

Оценки программы

3,2

15 оценок Оценок пока нет

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