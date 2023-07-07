DMDE — программа для восстановления данных с любых типов накопителей, в т.ч., объединенных в RAID-массивы. Это условно-бесплатное приложение с незначительными ограничениями у бесплатной версии (максимальное количество восстанавливаемых за раз файлов — 4000). Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на множество языков, в т.ч. русский.

Зачем нужна программа DMDE?

Программа DMDE может использоваться для решения разных задач:

Восстановление данных

Это основное предназначение утилиты DMDE. В программу внедрены специальные эвристические алгоритмы, позволяющие реконструировать структуру директорий и восстанавливать файлы даже после сложных повреждений файловой системы, а также в ряде случаев, когда использование аналогичных приложений не приносит нужного результата, например:

Восстанавливаемые данные были частично перезаписаны.

Файлы «потеряли» изначальные пути и/или имена ввиду повреждений в файловой системе.

Диск или раздел, где хранились данные, был отформатирован.

DMDE поддерживает все наиболее распространенные файловые системы (ФС), включая NTFS/NTFS5, FAT12/16, FAT32, exFAT, Ext2/3/4, HFS+/HFSX, ReFS, APFS и Btrfs. Некоторые из перечисленных ФС используются на компьютерах под управлением Linux, macOS и DOS.Таким образом, программа DMDE может помочь в восстановлении данных с носителей, отформатированных в этих операционных системах (хотя для Linux, macOS и DOS имеются собственные версии DMDE).

Кроме того, DMDE поддерживает алгоритмы поиска файлов по сигнатурам (RAW-поиск), что позволяет использовать программу для восстановления данных с неформатированных RAW-дисков (т.е. в случаях, когда невозможно использовать структуру файловой системы).

Также утилита позволяет восстанавливать удаленные и потерянные разделы дисков. Для этого DMDE считывает информацию из суперблоков и загрузочных секторов разделов, предоставляя разметку в удобочитаемом для проведения анализа и поиска ошибок виде. Функция может быть применена к разделам, отформатированным с использованием ФС FAT, NTFS, exFAT, Ext2/3/4 и HFS.

Редактирование дисков

В состав DMDE входит 16-ричный (HEX) редактор, который позволяет просматривать и редактировать не только любые файлы, но и различные дисковые структуры с применением встроенных или пользовательских шаблонов (условия, операторы перехода, переменные и т.д.):

Таблицы разделов MBR и GPT;

Загрузочные секторы;

Элементы директорий файловых систем.

HEX-редактор также позволяет просматривать карту кластеров диска для поиска файлов по их местоположению.

Создание виртуальных RAID-массивов

Программа DMDE имеет в своем составе специализированных инструмент для сборки виртуальных RAID-массивов из одиночных дисков/разделов/образов в ситуациях, когда RAID не может быть собран средствами контроллера (аппаратный RAID) или операционной системы (программный RAID). Инструмент позволяет автоматически определять конфигурацию RAID-массивов и осуществлять их сборку в случаях, когда те или иные его параметры неизвестны.

Утилита DMDE поддерживает создание RAID уровней RAID-0/1/4/5/6, а также массивы с произвольным чередованием данных, размерами блока, задержкой (чередования), смещением и размером элемента массива на отдельном диске.

Создание образов и клонирование дисков/разделов

При помощи программы DMDE пользователи могут в несколько кликов создавать образы и дампы дисков, разделов и RAID-массивов, а также выполнять операции по их клонированию. Кроме того, в DMDE предусмотрен функционал для восстановления данных на дисках из ранее созданных образов.

Работа с дисками/разделами NTFS без использования системного драйвера NTFS

В программе DMDE имеются специализированные NTFS-инструменты, при помощи которых можно копировать файлы, создавать и удалять директории, а также исправлять INDX-списки NTFS-директорий. Все эти операции выполняются без использования встроенного в систему драйвера NTFS с предварительной блокировкой тома.