В данном списке представлены программы для замены DiskGenius. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DiskGenius, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DiskGenius.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DiskGenius, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DiskGenius. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DiskGenius, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 16 программ
Версия 8.5.0
Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов
Версия 10.12.1
Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей
Версия 10.3.2
Программа для управления дисками и разделами дисков
Версия 2080
Программа для управления разделами на накопителях информации
Версия 13.9
Управление разделами жестких дисков
Версия 5.1
Программа для восстановления данных
Версия 5.71
Программа для восстановления файлов
Версия 2.2.1
Программа для контроля использования накопителей
Версия 5.4.1
Программа для управления дисками и разделами
Версия 2023
Программа для резервирования данных, клонирования дисков, миграции Windows и решения ряда других задач
Версия 5.37
Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков
Версия 23.3.1.14110
Программа для резервного копирования данных
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов
Версия 5.3.5301
Бэпап и восстановление данных