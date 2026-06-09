DiskGenius — многофункциональная программа для работы с жесткими дисками и любыми другими типами накопителей информации. Позволяет восстанавливать файлы, создавать и управлять томами (локальными дисками), выполнять резервное копирование, диагностировать и обслуживать накопители данных при помощи различных встроенных сервисных утилит.

DiskGenius — условно-бесплатная программа. Бесплатная версия имеет функциональные ограничения. Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Не имеет перевода на русский язык.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ DISKGENIUS

При помощи программы DiskGenius пользователь может восстанавливать, как удаленные, так и поврежденные вследствие вирусных атак, ошибок файловой системы или иных причин данные с любых типов накопителей. Возможно также восстановление файлов с отформатированных дисков. Приложение имеет множество особенностей по части восстановления данных:

Алгоритм глубокого побайтового сканирования увеличивает вероятность восстановления хотя бы части данных с поврежденных носителей.

Возможность создания загрузочных носителей с программой DiskGenius, что позволит работать с нею на компьютерах без установленной или неработоспособной операционной системой.

Восстановление данных виртуальных дисков, созданных в VMware, Virtual Box или Microsoft Virtual PC, без необходимости запуски названных виртуальных машин.

Восстановление данных со всех типов физических RAID-массивов (например, RAID0, RAID5, RAID 6 и RAID 10) путем создания виртуального RAID-массива.

Создание прямо из программы посекторальных копий (образов дисков) целиком физических дисков, отдельных логических томов или указанных пользователем секторов и последующего их восстановления из образов.

Просмотр содержимого файлов различных мультимедийных форматов перед их восстановлением.

Наличие HEX-редактора, при помощи которого можно анализировать и редактировать RAW-данные на носителях для ручного восстановления файлов и утерянных разделов с поврежденных дисков.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛАМИ ДИСКОВ ПРИ ПОМОЩИ DISKGENIUS

Программа DiskGenius — это мощный менеджер разделов дисков, позволяющий:

Изменять размер отдельных логических томов и объединять их в единый раздел.

Быстрое создание любого количества разделов на физических носителях с возможностью их форматирования в файловых системах NTFS, exFAT, FAT32, FAT16, FAT12, EXT2, EXT3 и EXT4.

Создание загрузочного раздела на физических носителях для запуска DiskGenius вместо операционной системы.

Возможность перманентного уничтожения разделов дисков без возможности их восстановления.

Конвертирование MBR-дисков в GPT-диск и в обратном направлении.

Конвертация динамических (Dynamic) разделов в базовые (Basic) разделы и наоборот.

Конвертирование основных (Primary) разделов в логические (Logical) диски и наоборот.

Копирование всего содержимого загрузочных USB-флешек в FDD/ ZIP-образы.

Отдельно отметим наличие функции клонирования данных с жестких дисков на твердотельные накопители (SSD), в т.ч. и в целях переноса операционной системы (т.е. миграции ОС).

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ В DISKGENIUS

В программе DiskGenius предусмотрен широкий набор функций по созданию резервных копий данных, в т.ч. и в автоматическом режиме. Сюда относятся:

Создание резервной копии системных разделов с Windows со всеми файлами конфигурации, установленными программами, учетными записями и т.д. В дальнейшем при помощи DiskGenius можно будет легко восстановить операционную систему из созданной резервной копии.

Резервное копирование системного раздела на внешний съемный носитель, с которого впоследствии можно будет загружаться.

Резервирование файлов и папок методами полного и инкрементного копирования.

Клонирование целых дисков и отдельных разделов и резервирование файлов и папок в виде образов дисков.

Поддержка MBR и GPT-дисков, а также носителей большого объема (вплоть до 16 Тб) и дисков с размером секторов, отличных от 512 байт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА ДИСКОВ ПРИ ПОМОЩИ DISKGENIUS

В состав программы DiskGenius включены различные вспомогательные утилиты для обслуживания и диагностики, как носителей данных в целом, так и созданных на них разделов:

Сканирование жестких и SSD-дисков, USB-флешек, SD-карт памяти и других типов носителей на предмет поврежденных (bad) секторов (элементов памяти) и их восстановление, если это возможно.

Просмотр атрибутов S.M.A.R.T., как у жестких дисков, так и твердотельных SSD-накопителей.

Стирание содержимого дисков целиком (вместе с файловыми системами, служебными записями и т.д.) без возможности их восстановления при использовании любых средств восстановления.

Полное уничтожение данных, удаленных стандартными способами из операционной системы (в т.ч. и при использовании комбинации клавиш «Shift + Delete»).

Автоматическое форматирование USB-флешек в файловые системы FAT32, NTFS или exFAT при их подключении к компьютеру (функцию нужно предварительно активировать и настроить).

Восстановление утерянной/поврежденной главной загрузочной записи MBR (Master Boot Record) для устранения ошибок загрузки операционной системы.

Восстановление таблицы разделов жестких дисков для устранения ошибок, связанных с отсутствующими/нечитаемыми логическими дисками, в т.ч. системными (возможно при запуске программы DiskGenius с загрузочной флешки).

Копирование файлов с/на логические тома LVM и другие функции.