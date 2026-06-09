SoftSalad СОФТСАЛАТ
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DiskGenius

DiskGenius

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

3,8 (4)
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Актуальная версия 6.2.0.1829
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История изменений

Версия 6.2.0.1829

  • Добавлена функция Disk Speed Test для проверки скорости диска.
  • Добавлена функция Windows Boot Repair and Conversion для восстановления и преобразования загрузки Windows.
  • В Erase Sectors добавлен стандарт стирания BMB21-2019.
  • Добавлено восстановление отдельного раздела из образа диска PMFX.
  • Улучшены проверка и восстановление плохих секторов, Quick Partition, Set Volume Name, Copy Sectors и TRIM-оптимизация.
  • Улучшена поддержка ReFS, EXT4, новых HIF/MP4 и сложных структур при восстановлении файлов.
  • Исправлены ошибки в Quick Partition, Sector Editor, Erase Sectors, клонировании, резервном копировании, восстановлении дисков и отчётах Excel.

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Оценки программы

3,8

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