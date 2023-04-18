Destroy Windows 10 Spying — программа для отключения и удаления из операционной системы Windows различных служб, модулей и встроенных приложений, отслеживающих действия пользователя за компьютером. Также может использоваться для отключения автоматических обновлений и встроенного антивируса «Защитник Windows» (Microsoft Defender).

Это бесплатная утилита, поддерживаемая системами Windows 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Destroy Windows 10 Spying?

По заявлению автора, Destroy Windows 10 Spying нужна для отключения в операционных системах Windows 7 и выше различных шпионских функций. К последним относится целый ряд системных служб, модулей и встроенных Metro/UWP-приложений. Все они так или иначе накапливают и передают на серверы Microsoft (и не только) данные о компьютере пользователя, его действиями за ним и предпочтениях в интернете. Конечно, в Microsoft говорят, что все это требуется для улучшения работы системы и многочисленных онлайн-сервисов, но, по сути, имеет место обыкновенный шпионаж за конфиденциальными данными пользователей.

Программа Destroy Windows 10 Spying помогает решить эту проблему, создавая эффективные препятствия для работы ряда системных компонентов, отвечающих за сбор и отправку собранных данных. Утилита отключает службы, помещает в файл «hosts» известные ей IP-адреса, куда стекаются данные, для их блокировки, удаляет Metro/UWP-приложения, встроенные в систему (например, клиент сервиса «Люди»), и т.д.

Авторы также предупреждают, что некоторые выполняемые утилитой Destroy Windows 10 Spying действия являются необратимыми (и это точно относится к удаляемым Metro/UWP-приложениям). Даже предварительное создание точки восстановления с последующим ее использованием из любого режима (в т.ч. из-под WinRE — среды восстановления Windows при загрузке) не приведет к отмене внесенных программой изменений в систему. Другими словами, пользоваться Destroy Windows 10 Spying нужно с осторожностью.

Кроме того, утилиту можно использовать для отключения автоматических обновлений Windows, контроля учетных записей и встроенного антивируса «Защитник Windows» (он же — «Microsoft Defender»). И эти действия пользователь может отменить в любой момент.

Как пользоваться программой Destroy Windows 10 Spying

Destroy Windows 10 Spying представляет собой программу-твикер, работа с которым заключается в установке галочек и активации/деактивации опций при помощи кнопок (в данном случае). Интерфейс утилиты разбит на несколько вкладок. Чтобы быстро отключить шпионские модули Windows, достаточно нажать одну единственную кнопку «Destroy Windows 10 Spying» во вкладке «Главная». Но лучше предварительно перейти во вкладку «Настройки», где можно предварительно активировать/деактивировать действия, которые будут выполнены программы.

Вот некоторые выполняемые утилитой действия:

Отключение кейлоггера (модуля, отслеживающего нажатия клавиш в некоторых Windows-приложениях) и служб телеметрии (наиболее активные службы в плане сбора и передачи информации о пользователе и компьютере).

Добавление шпионских доменов в файл «hosts» и Windows Firewall (брандмауэр Windows). Это позволяет заблокировать сетевые адреса, куда передаются накопленные данные.

Отключение настроек приватности, т.е. отзыв разрешений у программ и самой системы на определение, например, местоположения или отправку диагностических данных, вызванных различными ошибками.

Установка стандартного просмотрщика изображений вместо обновленного, который также собирает и отправляет данные на серверы Microsoft.

Отключение шпионских задач. Здесь речь о запланированных в «Планировщике заданий Windows» задачах, связанных со сбором и отправкой пользовательских данных.

Удаление выбранных пользователем Metro/UWP-приложений. Для активации этой функции во вкладке «Настройки» нужно включить «Профессиональный режим», а затем отметить программы, что будут уделаны.

Во вкладке «Утилиты» присутствуют вспомогательные инструменты, которые можно запускать отдельно: