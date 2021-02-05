DesktopOK — многофункциональная программа, первоначально создававшаяся для сохранения и последующего восстановления расположения иконок на рабочем столе. Последняя на данный момент версия наделена множеством других полезных функций, связанных не только с рабочим столом, но и открытыми окнами, курсором мыши, различным системным функционалом Windows и т.д.

Программа DesktopOK доступна для 32-х и 64-разрядных операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10. Интерфейс имеет перевод на русский язык (неполный).

Зачем нужна программа DesktopOK?

Наиболее важная функция DesktopOK — возможность сохранения местоположения иконок на рабочем столе и их последующего восстановления в автоматическом режиме или вручную. При этом программа запоминает установленное разрешение экрана и также изменяет его при запуске функции восстановления иконок. Данная функция может пригодиться в тех случаях, когда при смене разрешения экрана сторонними приложениями (например, при запуске игр), оно не возвращается к прежнему значению, что зачастую приводит к упорядочиванию иконок по схеме, заданной в Windows по умолчанию. Один клик в программе DesktopOK вернет все значки на те места, куда их расположил пользователь.

Разработчик этой полезной утилиты предусмотрел множество настроек и дополнительных опций, связанных с сохранением и восстановлением иконок:

Различные варианты названий для макета (файл, в котором содержится информация для восстановления иконок): с включением имени пользователя, компьютера и/или ОС, собственного текста и т.д. Все это сделано для случаев использования одного компьютера несколькими пользователями.

Различные варианты автоматического сохранения расположения значков: по времени, при выключении/перезагрузке компьютера, закрытии программы.

Возможность автоматического восстановления иконок при загрузке Windows, запуске программы и/или смене пользователя.

DesktopOK — это еще и полезная системная утилита, обладающая следующим дополнительным набором функций:

Расположение всех открытых окно каскадом, в горизонтальный/вертикальный ряд.

Сворачивание любых открытых окон в системный трей (как основных, так и вторичных окон, и даже у тех приложений, у которых отсутствует соответствующая функция). Также можно задействовать опцию, которая будет сворачивать окна в трей при клике по значку «Закрыть» правой кнопкой мыши.

Опция автоматического скрытия курсора мыши при бездействии пользователя в течение некоторого времени (от 1 до 60 секунд) и/или при нажатии клавиш.

Опция скрытия иконок на рабочем столе в случае, если пользователь не перемещает курсор мыши над ним в течение некоторого времени (также от 1 до 60 секунд). Для отображения иконок можно использовать щелчок кнопками мыши либо просто перемещать мышь по рабочему столу (на усмотрение пользователя).

Различные опции, связанные с функционированием колесика мыши: отключение/включение функции прокрутки при нажатии одной из кнопок мыши или клавиш Alt/Ctrl/Shift, регулировка громкости при прокрутке колесиком в момент нахождения курсора над панелью задач и другие.

Запуск различный часто используемых системных приложений (например, Диспетчер задач или Диспетчер устройств) и открытие окон с различными настройками Windows.

Опция перемещения окон при удержании клавиши Alt/Ctrl/Shift (курсор может быть расположен в любой части окна), а также изменения их размера при удержании Alt/Ctrl/Shift и правой кнопки мыши (также в любой точке окна).

Опция переключения на рабочий стол со сворачиванием всех окон кликом одной из кнопок мыши или использовании колесика.

Возможность настройки размера иконок на рабочем столе и расстояния между ними, изменение системного шрифта, изменения размеров границ всех окон и полос прокрутки.

Интеграция в системный трей значков выбора схемы электропитания, мониторинга загрузки процессора, занятого объема оперативной памяти, вызова календаря (собственного), функции создания скриншота и маленького приложения определения цвета пикселя под курсором мыши в различных цветовых моделях.

Программу DesktopOK можно использовать в портативном режиме, для чего в папку с приложением нужно переместить файл «DesktopOK.ini», который хранится по адресу «%AppData%/DesktopOK» (скопируйте без кавычек в адресную строку «Проводника» и нажмите Enter).