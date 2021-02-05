SoftSalad СОФТСАЛАТ
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DesktopOK

DesktopOK

Программа для сохранения расположения ярлыков на рабочем столе

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 8.41
Скачать 553 KB
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История изменений

Версия 8.41

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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