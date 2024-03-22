Defender Game Center — программа для редактирования функций беспроводных мышей от компании Defender. Интерфейс ее отличается простотой и дружелюбностью. Утилита совместима с 32 и 64-битными операционными системами Windows 7, 8.1, 10 и 11. Утилита распространяется бесплатно и переведена на русский язык.

Утилита устанавливается даже на слабые компьютеры. Во время установки можно выбрать, с какими моделями Defender синхронизировать программу.

Особенности Defender Game Center

Для эксплуатации ПО необходимо запустить ее и выбрать модель. В некоторых случаях программа автоматически определяет модель мышки и синхронизируется с ней. После выбор модели можно дать назначение каждой кнопке мыши.

На главном меню расположены вкладки:

настройка кнопок;

настройка скорости;

выбор профиля;

макросы;

о программе.

В настройках кнопок утилита позволяет прописать макросы каждой клавише мышки. Например, если во время игры или работы приходится выполнять большое количество рутинной работы, то мышка будет выполнять эту работу в автоматическом режиме. Эту процедуру можно выполнить во вкладке «Макросы». Можно настроить чувствительность и силу нажатия кнопок во вкладке «Настройка скорости».

Плюсы программы Defender Game Center:

Наличие макросов, упрощающих игровой процесс.

Возможность гибкой настройки любой мыши от Defender.

Программа полностью бесплатная.

Если программа не видит мышь, то это значит, что она не поддерживает модель. Из недостатков программного обеспечения отмечают отсутствие поддержки с мышками другим производителей.