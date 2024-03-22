Defender Game Center — программа для редактирования функций беспроводных мышей от компании Defender. Интерфейс ее отличается простотой и дружелюбностью. Утилита совместима с 32 и 64-битными операционными системами Windows 7, 8.1, 10 и 11. Утилита распространяется бесплатно и переведена на русский язык.
Утилита устанавливается даже на слабые компьютеры. Во время установки можно выбрать, с какими моделями Defender синхронизировать программу.
Особенности Defender Game Center
Для эксплуатации ПО необходимо запустить ее и выбрать модель. В некоторых случаях программа автоматически определяет модель мышки и синхронизируется с ней. После выбор модели можно дать назначение каждой кнопке мыши.
На главном меню расположены вкладки:
- настройка кнопок;
- настройка скорости;
- выбор профиля;
- макросы;
- о программе.
В настройках кнопок утилита позволяет прописать макросы каждой клавише мышки. Например, если во время игры или работы приходится выполнять большое количество рутинной работы, то мышка будет выполнять эту работу в автоматическом режиме. Эту процедуру можно выполнить во вкладке «Макросы». Можно настроить чувствительность и силу нажатия кнопок во вкладке «Настройка скорости».
Плюсы программы Defender Game Center:
- Наличие макросов, упрощающих игровой процесс.
- Возможность гибкой настройки любой мыши от Defender.
- Программа полностью бесплатная.
Если программа не видит мышь, то это значит, что она не поддерживает модель. Из недостатков программного обеспечения отмечают отсутствие поддержки с мышками другим производителей.