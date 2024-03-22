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Defender Game Center

Defender Game Center

Программа для управления беспроводными мышками Defender

2,4 (163)
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Актуальная версия 2.0.1.374
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История изменений

Версия 2.0.1.374

Оценки программы

2,4

163 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Defender Game Center

8 отзывов

автор счывн ш

троян в файле задетектило 2 трояна и кста вирус тотал понос полный который изи подкупить

Александр

не рекомендую к скачиванию 1)ничего не работает 2)вирусы и трояны

SoftSalad

Вероятно, вы ошиблись.
Проверил архив с программой - 0 детектов.
https://www.virustotal.com/gui/file/54d62d79c1e0fa95adea1bb1a99b6cf09f4d615d9a17cb9763f9ad2402d6be3b

Михаил

Постоянные ошибки и не могу изменить начначения клавиш

Михаил

не могу переназначить клавиши на мышке, например на 6 кнопку хотел esc, а на 7 хотел enter, так вот программа не даёт этого сделать.

Ринат

А у меня не корректно записывал макросы, добавлял лишние нажатия мышки, а потом во время игры не смог полностью макрос выполнить. А я тестировал учебный макрос из их же мануала "три раза выстрелить (нажать 3 раза на левую кнопку), а потом перезарядка(клавиша R) А макрос отрабатывал одиночный выстрел, а после 3 одиночных выстрелов(3 нажатий клавиши макроса-перезарядка) В общем это дно.

Дмитрий

такая же проблема . система не может найти указанный путь

Heets

При создании макроса возникает ошибка:
Cannot create file ... Системе не удаётся найти указанный путь!