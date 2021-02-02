SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Defender Control

В данном списке представлены программы для замены Defender Control. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Defender Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

ShutUp10
ShutUp10

Версия 3.6.1135

Программа для настройки Windows 10

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (6)
Ultimate Windows Tweaker
Ultimate Windows Tweaker

Версия 4.8

Программа для тонкой настройки Windows 10

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)