SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Cobian Backup

В данном списке представлены программы для замены Cobian Backup. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cobian Backup, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

AOMEI Backupper
AOMEI Backupper

Версия 8.5.0

Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
MiniTool ShadowMaker
MiniTool ShadowMaker

Версия 4.3

Программа для работы с резервным копированием

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
EaseUS Todo Backup
EaseUS Todo Backup

Версия 2023

Программа для резервирования данных, клонирования дисков, миграции Windows и решения ряда других задач

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (8)
GoodSync
GoodSync

Версия 10.10.12.2

Программа для резервного копирования файлов

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Iperius Backup
Iperius Backup

Версия 6.3.0

Программа для создания резервных копий данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
NTI Backup Now
NTI Backup Now

Версия 5.5.0.116

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