В данном списке представлены программы для замены Cobian Backup. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cobian Backup, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Cobian Backup.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cobian Backup, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Cobian Backup. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cobian Backup, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 8.5.0
Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов
Версия 4.3
Программа для работы с резервным копированием
Версия 2023
Программа для резервирования данных, клонирования дисков, миграции Windows и решения ряда других задач
Версия 10.10.12.2
Программа для резервного копирования файлов
Версия 6.3.0
Программа для создания резервных копий данных
Версия 5.5.0.116
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