SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги clonezilla

В данном списке представлены программы для замены clonezilla. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на clonezilla, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

AOMEI Backupper
AOMEI Backupper

Версия 8.5.0

Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
NIUBI Partition Editor
NIUBI Partition Editor

Версия 10.3.2

Программа для управления дисками и разделами дисков

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
EASEUS Partition Master
EASEUS Partition Master

Версия 2080

Программа для управления разделами на накопителях информации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard

Версия 13.9

Управление разделами жестких дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (20)
USB Image Tool
USB Image Tool

Версия 1.91

Программа для создания образов с USB-накопителей

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
ImageUSB
ImageUSB

Версия 1.5.1006

Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
MiniTool ShadowMaker
MiniTool ShadowMaker

Версия 4.3

Программа для работы с резервным копированием

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager

Версия 5.4.1

Программа для управления дисками и разделами

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (5)
Paragon Hard Disk Manager
Paragon Hard Disk Manager

Версия 17.9.1

Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
GoodSync
GoodSync

Версия 10.10.12.2

Программа для резервного копирования файлов

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Iperius Backup
Iperius Backup

Версия 6.3.0

Программа для создания резервных копий данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Acronis True Image
Acronis True Image

Версия 23.3.1.14110

Программа для резервного копирования данных

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)