В данном списке представлены программы для замены clonezilla. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на clonezilla, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены clonezilla.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на clonezilla, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены clonezilla. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на clonezilla, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 14 программ
Версия 8.5.0
Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 10.3.2
Программа для управления дисками и разделами дисков
Версия 2080
Программа для управления разделами на накопителях информации
Версия 13.9
Управление разделами жестких дисков
Версия 1.91
Программа для создания образов с USB-накопителей
Версия 1.5.1006
Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN
Версия 4.3
Программа для работы с резервным копированием
Версия 5.4.1
Программа для управления дисками и разделами
Версия 17.9.1
Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 10.10.12.2
Программа для резервного копирования файлов
Версия 6.3.0
Программа для создания резервных копий данных
Версия 23.3.1.14110
Программа для резервного копирования данных