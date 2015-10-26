ClockGen – программа для ускорения работы Windows. Данный инструмент – отличный вариант для компьютеров, которые не поддерживают такую функцию в BIOS. Программа станет упрощенным и надежным способом ускорить работу, а простой интерфейс позволит выполнить изменение следующих параметров:

частоты работы процессора;

частоты работы оперативной памяти;

частоты работы шины PCI-Express, AGP, PCI.

Программа поддерживает практически все виды материнских плат и чипсетов, а также позволяет выполнять все операции в реальном времени без выключения или перезагрузки компьютера.