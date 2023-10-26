Citrix Receiver — корпоративный клиент для настройки удаленного доступа к устройствам. Предназначен для компаний, использующих сервера Citrix. Утилита бесплатна и поддерживает русский язык интерфейса. Позволяет быстро настраивать подключение и получать доступ к нужному оборудованию.

Программа кроссплатформенна. Работает не только на десктопных операционных системах (Windows, GNU/Linux, macOS, Unix), но и на мобильных платформах (iOS, Android, Windows Phone). Благодаря этому настроить удаленный доступ с помощью Citrix Receiver можно как на ПК с любой ОС, так и на смартфоне или планшете.

Возможности программы Citrix Receiver

Клиент Citrix Receiver позволяет быстро настроить удаленный доступ к инфраструктуре Citrix Systems с любого устройства. Программа рассчитана на применение в корпоративном сегменте. В первую очередь, решение актуально для компаний, использующих сервера и другие продукты от Citrix.

Среди главных преимуществ программы можно выделить следующее:

Кроссплатформенность (поддержка разных платформ, операционных систем и архитектур).

Простота настройки и подключения.

Поддержка разных языков, в том числе русского.

Отдельно стоит отметить бесплатность приложения, отличающую его от большинства аналогов в корпоративном сегменте.

Настройка и подключение Citrix Receiver

Для подключения к удаленному оборудованию с помощью Citrix Receiver нужно настроить учетную запись или указать программе адрес сервера, с которым необходимо установить соединение. По завершению конфигурации приложение предоставит полноценный доступ к выбранному устройству.

Citrix Receiver нацелен на использование в корпоративной сфере. Поэтому подробные полноценные инструкции по подключению, как правило, выдаются пользователям сетевыми администраторами компании. Они предоставляют адрес сервера и другие данные для получения доступа.

Клиент поддерживает возможность подключения нескольких устройств одновременно. Переключение между ними доступно в специальном разделе. В нем можно выбрать нужный компьютер и начать управлять им.

При необходимости в любой момент работы можно прервать соединение, выйти из системы, сменить отображаемое разрешение экрана или отправить удаленной ОС сочетание Ctrl + Alt + Delete. Для всего этого доступна верхняя панель инструментов, на которой расположены кнопки управления.