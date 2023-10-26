SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Citrix Receiver

Citrix Receiver

Корпоративный клиент для настройки удаленного доступа

3,2 (4)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 4.12
Скачать 41 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 4.12

Оценки программы

3,2

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Citrix Receiver

1 отзыв

олеся

почему пишет что есть более последняя версия и не открывает